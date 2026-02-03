En vivo
El segundo técnico que saldría de la liga y por insólita razón: no son los resultados

Aunque no hay un comunicado oficial, ya se habla de quién podría encargarse del equipo de forma interina para el partido de la fecha 5 de la liga.

