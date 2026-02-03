El segundo técnico que saldría de la liga y por insólita razón: no son los resultados

No ha terminado la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I y todo apunta a que otro técnico dejaría su equipo, pero esta vez no por resultado deportivos como Hernán Torres en Millonarios, sino por otros motivos. Se trata de Nelson Flórez en el Cúcuta Deportivo.

Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, contó que el 'Rolo' Flórez saldría de la dirección técnica del equipo motilón, recién ascendido a primera división, por la reintergración del futbolista Lucas Barrios, quien antes había renunciado por diferencias con el entrenador.

En entrevista con Blog Deportivo, el periodista José Enrique Rico reveló que, aunque no existe aún un comunicado oficial del club, el propietario del equipo ya habría tomado la decisión de prescindir del técnico.

Nelson Flórez, técnico del Cúcuta Deportivo X: @Cucutaoficial

El periodista cucuteño también explicó que el camerino del Cúcuta se había convertido en una “olla a presión”. Flórez habría tenido enfrentamientos con futbolistas clave, algunos de los cuales terminaron saliendo del club pese a haber sido protagonistas del ascenso. Casos como los de Jopito Álvarez, hoy figura en Jaguares, o Matías Pizano, líder con Deportivo Pasto, fueron mencionados como ejemplos de lo que sería este conclicto interno.



"Esa persona me acaba de comentar que efectivamente el dueño del Cúcuta Deportivo le ha comunicado que efectivamente Nelson, el 'Rolo' Flórez, no va a continuar. Ningún directivo del Cúcuta ni nadie ha sacado un comunicado oficial, pero de verdad que las relaciones de Nelson Rolo Flórez en el camerino son muy pero muy negativas", dijo Rico en Blog Deportivo.

El periodista también señaló que el entrenador tuvo algunas actitudes soberbias y confrontaciones públicas, incluso con periodistas, que habrían complicado aún más la relación con la hinchada y con el plantel. De hecho, según afirmó en la entrevista, un sector amplio de la afición vería con buenos ojos la salida del entrenador pese a haber logrado el ascenso meses atrás.



¿Quién sería el nuevo técnico del Cúcuta?

Mientras se espera una confirmación oficial, ya empiezan a sonar nombres para dirigir el motilón. De concretarse la salida de Flórez, el equipo sería dirigido de manera interina por Jorge Peralta, actual asistente técnico, en el próximo partido ante Águilas Doradas en Medellín. Así, el Cúcuta Deportivo vuelve a quedar en el centro de la polémica, con una crisis que evidencia que, en este caso, el problema no pasa por los números, sino por la convivencia y la estabilidad interna.