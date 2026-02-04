Dos de los colegios más antiguos de Bogotá se despiden para anunciar un nuevo proyecto educativo

La educación en Colombia suma una nueva propuesta académica de alto nivel. El Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount, dos de los colegios más antiguos de Bogotá, anunciaron la mañana de este miércoles a través de un comunicado la creación del Gimnasio Marymount Campestre, luego de que las dos instituciones tomaran la decisión de integrarse de manera gradual.

La nueva institución nace a partir de la articulación de ambas comunidades educativas, que coincidieron en una visión compartida sobre la formación de personas íntegras, líderes y comprometidas con la transformación de la sociedad.

Tras un proceso cuidadoso de análisis y planeación, los órganos de gobierno de ambos colegios coincidieron en que la integración permitirá ofrecer una propuesta formativa más sólida, innovadora y competitiva, articulando trayectorias, buenas prácticas y tradiciones educativas consolidadas.

La nueva institución educativa honrará las tradiciones significativas de ambos colegios fundadores, al tiempo que construirá nuevas expresiones que representen su identidad unificada. Este proceso contará con la participación activa de estudiantes, familias, profesores y exalumnos.



Así será el Gimnasio Marymount Campestre

El Gimnasio Marymount Campestre será un colegio que educará a niñas, niños y jóvenes desde los cuatro años hasta el grado 11°, integrando la experiencia del Gimnasio Campestre y del Colegio Marymount en un proyecto educativo con identidad propia y proyección de largo plazo.



Su propósito formativo es formar mujeres y hombres conscientes de su dignidad y responsabilidades, con carácter firme, principios cristianos, pensamiento crítico, visión global y vocación de servicio.

Al igual que sus colegios fundadores, el Gimnasio Marymount Campestre será un colegio católico, que acoge a todos sin discriminación por razones de raza, credo u orientación, y que busca preparar a sus estudiantes para ejercer un liderazgo transformador en contextos multiculturales y globales.

El Proyecto Formativo del nuevo colegio se fundamenta en principios como la dignidad humana, servicio, responsabilidad, excelencia, participación, corresponsabilidad de las familias e identidad nacional, los cuales guían todas las decisiones académicas, formativas y administrativas.



Evolución académica con enfoque internacional

Uno de los principales diferenciales del Gimnasio Marymount Campestre será su modelo educativo híbrido, que combina lo mejor de la educación diferenciada por género y la educación mixta, según las etapas de desarrollo de los estudiantes.

A partir del año académico 2027–2028, niños y niñas compartirán el preescolar y se iniciará una integración progresiva en los demás niveles. En primaria y bachillerato medio, el colegio implementará un modelo que combina espacios compartidos y diferenciados, mientras que en el bachillerato los intereses académicos definirán la organización de los estudiantes.

El modelo académico del nuevo colegio será una evolución, no una ruptura. Integrará las mejores prácticas de ambos colegios fundadores y adoptará un enfoque humanista, crítico e innovador, centrado en la excelencia y en el aprendizaje de los estudiantes.

El Gimnasio Marymount Campestre será parte del mundo IB desde prekínder hasta 11°, mantendrá su pertenencia a redes internacionales como Round Square, la red RSHM, y conservará su acreditación con NEASC, fortaleciendo así su perspectiva global con identidad colombiana.



Un proceso de integración gradual

El proceso de integración se desarrollará en dos grandes etapas, siendo la primera, entre los años académicos 2026–2027 y 2028–2029, que estará enfocada en la integración progresiva, sin cambios inmediatos en la operación de cada colegio durante el primer año, mientras que la segunda etapa se llevará a cabo entre 2029–2030 y 2030–2031, buscando consolidar la operación del nuevo colegio y sus estructuras de gobierno.

Durante este proceso, cada institución mantendrá inicialmente su rectoría y equipos directivos, garantizando estabilidad y continuidad para las comunidades educativas.

La comunidad educativa será un actor clave en la construcción de la cultura del colegio, a través de espacios de diálogo, encuentros informativos y mecanismos de participación diseñados para acompañar esta nueva etapa, según lo informado por la institución en su comunicado.