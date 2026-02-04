En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Dos de los colegios más antiguos de Bogotá se despiden para anunciar un nuevo proyecto educativo

Dos de los colegios más antiguos de Bogotá se despiden para anunciar un nuevo proyecto educativo

La nueva institución educativa formará niños y jóvenes desde los 4 años hasta su graduación, integrando tradiciones, principios cristianos, educación diferenciada por género y una visión global con identidad colombiana.

Dos de los colegios más antiguos de Bogotá se despiden para anunciar un nuevo proyecto educativo
Las dos instituciones llevarán a cabo un plan de integración gradual acorde con sus visiones de la educación actual.
Fotos: Gimnasio Campestre / Colegio Marymount
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad