Crisis en la Universidad de Antioquia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 16 de enero de 2026:



Andrei Román, CEO de Atlas Intel , se pronunció sobre la más reciente encuesta de la firma brasileña de cara a las elecciones de este 2026.

, se pronunció sobre la más reciente encuesta de la firma brasileña de cara a las elecciones de este 2026. John Jairo Arboleda, saliente rector de la Universidad de Antioquia , habló de su decisión de renunciar al cargo.

, habló de su decisión de renunciar al cargo. María Ángela Holguín, excanciller de Colombia , comentó sobre su papel como asesora de campaña de Sergio Fajardo, su pareja.

, comentó sobre su papel como asesora de campaña de Sergio Fajardo, su pareja. Antelm Pujol, médico especialista en endocrinología y nutrición, se refirió a la nueva pirámide alimenticia que ha elaborado el gobierno de Donald Trump.

Escuche el programa completo aquí: