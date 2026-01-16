Crisis en la Universidad de Antioquia: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 16 de enero de 2026:
- Andrei Román, CEO de Atlas Intel, se pronunció sobre la más reciente encuesta de la firma brasileña de cara a las elecciones de este 2026.
- John Jairo Arboleda, saliente rector de la Universidad de Antioquia, habló de su decisión de renunciar al cargo.
- María Ángela Holguín, excanciller de Colombia, comentó sobre su papel como asesora de campaña de Sergio Fajardo, su pareja.
- Antelm Pujol, médico especialista en endocrinología y nutrición, se refirió a la nueva pirámide alimenticia que ha elaborado el gobierno de Donald Trump.
