Ya son 3 los muertos tras ataque armado en zona rural de El Carmen de Viboral

Ascendió a tres el número de víctimas mortales tras el ataque armado registrado en el sector Reservas del Carmen, zona rural de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño. El hecho ocurrió hacia las 6:25 de la mañana del domingo 26 de octubre, cuando hombres armados que se movilizaban en cinco motocicletas dispararon contra varios jóvenes reunidos en un cambuche improvisado, dejando además una persona herida.

De acuerdo con el reporte oficial, la comunidad alertó a las autoridades por las detonaciones de arma de fuego cerca de la unidad residencial Bosques de La Cimarrona, en la periferia del casco urbano. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron un cuerpo sin vida y cinco personas lesionadas, entre ellas Andrés Carmona Román, de 27 años, conocido con el alias de 'Tauro', quien presentó una herida en la región torácica y fue trasladado al hospital local.

Carmona Román permanecía estable y había sido remitido a la clínica Somer de Rionegro, donde fue dado de alta por el personal médico al encontrarse fuera de peligro. Sin embargo, la mañana de este lunes 27 de octubre fue hallado sin vida por sus familiares, lo que elevó a tres el número de víctimas fatales. Su cuerpo fue inspeccionado por el CTI de Rionegro.

Según las autoridades, las víctimas eran señaladas de ser consumidores y expendedores de estupefacientes, y el ataque estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre los grupos delincuenciales organizados El Mesa y el Clan del Golfo, que se disputan el control de rentas ilícitas en la zona.



“El oriente antioqueño, como otras zonas del departamento, vive una disputa por plazas de microtráfico y extorsión. Esa pugna entre grupos delincuenciales ha generado una escalada de violencia”, señaló el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, añadió que estos enfrentamientos reflejan la guerra entre estructuras que operan como verdaderos carteles del narcotráfico: “Reprochamos este ataque. Es una confrontación directa entre el Clan del Golfo y El Mesa, que viene dejando múltiples víctimas”, indicó el funcionario.

No obstante, el presidente de la corporación Corpades, Fernando Quijano, calificó lo ocurrido como una masacre y no como un enfrentamiento armado. “Estas personas fueron atacadas dentro de un cambuche, sin mediar fuego cruzado. Es una ejecución que demuestra el fracaso de las estrategias de seguridad en el Oriente antioqueño”, aseguró.

Publicidad

Organizaciones sociales y de derechos humanos denuncian el silencio institucional frente al recrudecimiento de la violencia en esta subregión y la falta de articulación entre el Gobierno nacional y el departamental. Piden medidas urgentes ante el aumento de homicidios, desplazamientos y amenazas que afectan a comunidades rurales del Oriente antioqueño.

Mientras tanto, la Policía Antioquia informó que, en lo corrido del año, han sido capturados 242 presuntos integrantes de ambas estructuras —68 del Clan del Golfo y 154 de El Mesa—, además de la incautación de 30 armas de fuego y el esclarecimiento de 23 homicidios mediante análisis balísticos.