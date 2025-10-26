Ataque armado dejó un muerto y cinco heridos en zona rural de El Carmen de Viboral, Antioquia

Un violento ataque armado se registró en la mañana de este domingo 26 de octubre en zona rural del municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño, donde un hombre fue asesinado y otros cinco resultaron heridos con arma de fuego.

El hecho ocurrió hacia las 6:25 a. m. en el sector conocido como Reservas del Carmen, en la periferia del casco urbano, cuando la comunidad alertó a las autoridades sobre múltiples detonaciones en una zona boscosa cercana a la unidad Bosques de La Cimarrona.

Al llegar al sitio, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de un hombre, aun sin identificar, y a pocos metros a cinco personas lesionadas, quienes fueron trasladadas de inmediato al hospital local San Juan de Dios.

Crimen, asesinato Foto: AFP, referencia

Los heridos fueron identificados como Andrés Carmona Román, Cristian Camilo Atehortúa Echeverry, Roberto José Serrano Crespo (de nacionalidad venezolana), Jesús Eduardo Carreño Avellano (también venezolano) y otro hombre aun sin identificar. Según el reporte médico preliminar, dos de ellos se encuentran en delicado estado de salud.



El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía en Antioquia, confirmó a Blu Radio que quienes perpetraron este hecho son presuntos integrantes del Clan del Golfo, pero las investigaciones permitirán ahondar en cómo sucedieron los hechos.

El lugar donde se registró el ataque, según versiones de las autoridades, es frecuentado por personas que consumen estupefacientes, y las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas entre integrantes del Grupo Delincuencial Organizado El Mesa y miembros del Clan del Golfo.

La inspección técnica al cadáver quedó a cargo del CTI de Rionegro, mientras las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y material probatorio para esclarecer los hechos. Por ahora, no se reportan capturas, pero se mantienen los operativos en el sector y zonas aledañas.