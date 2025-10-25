En vivo
Tragedia en Amalfi, Antioquia: un hombre falleció tras ser sorprendido por la creciente de un río

Las autoridades advierten a la ciudadanía de estar atentos ante las fuertes lluvias que están azotando buena parte del departamento.

Afectaciones por las lluvias en Antioquia
Gobernación de Antioquia
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 25 de oct, 2025

Las autoridades en el municipio de Amalfi se encuentran investigando la muerte de un hombre de 36 años que fue hallado en el río Tinitá y aunque se especuló habría caído al afluente luego de ser impacto por una descarga eléctrica, se confirmó que fue una creciente la que arrastró al hombre que horas después apareció sin vida.

El reporte de las autoridades en el Nordeste antioqueño muestra que la víctima de este suceso estaba cerca al afluente cuando fue sorprendido por la fuerte corriente que lo llevó hasta la vereda Cañal, en donde fue encontrado por los organismos de socorro tras varias horas de búsqueda.

El hombre, identificado como Danilo Alcides Barrientos Melguizo, sería oriundo de la subregión y por ahora las autoridades en Amalfi buscan determinar con exactitud si estaba realizando alguna labor específica en la zona o si, quizás, estaba de descanso cuando fue sorprendido por el río Tinitá.

Mientras avanzan las investigaciones correspondientes para conocer más detalles sobre el trágico desenlace de este hombre de 36 años, desde la Gobernación de Antioquia han realizado un llamado para que las personas estén atentas, ya que en la segunda temporada de lluvias se vuelve un escenario propicio para crecientes súbitas o deslizamientos.

Hay que recordar que las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento durante este año ya han cobrado la vida de más de 35 personas en diferentes municipios, por lo que se mantienen encendidas las alarmas sobre todo en subregiones como el Valle de Aburrá o el Bajo Cauca antioqueño.

