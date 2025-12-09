Intento de robo terminó en tiroteo: militares se defendieron y un ladrón murió

Una balacera de extrema violencia alteró la tranquilidad del barrio Aldo Bonzi, en el partido de La Matanza, durante la noche del lunes, luego de que un intento de robo derivara en un intenso intercambio de disparos entre una banda de delincuentes y un efectivo de la Gendarmería Nacional. El enfrentamiento dejó como saldo un ladrón muerto, tres personas heridas y una investigación judicial en curso.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Piran y Janner, cuando un grupo compuesto por al menos cinco delincuentes, que se movilizaban en dos vehículos, interceptó a un cabo de Gendarmería que se encontraba junto a su pareja frente a su vivienda. El uniformado estaba de civil al momento del ataque.

Según las primeras reconstrucciones, los asaltantes intentaron sorprender a la pareja para cometer el robo, pero la reacción del gendarme fue inmediata. En cuestión de segundos se produjo un tiroteo que sembró el pánico entre los vecinos, quienes aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones en medio de la noche.

Durante el intercambio de disparos, el efectivo recibió un impacto de bala en la boca, mientras que su pareja sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Ballestrini, donde permanecen internados en estado delicado. Además, un joven repartidor que pasaba ocasionalmente por el lugar fue alcanzado por un disparo en una pierna. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.



Del lado de los atacantes, uno de los delincuentes cayó abatido en el lugar como consecuencia de un disparo. Otro integrante de la banda resultó herido, aunque logró huir junto con el resto de sus cómplices, quienes son intensamente buscados por las autoridades.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien dispuso una serie de medidas urgentes para esclarecer lo ocurrido. Equipos del Grupo Táctico Operativo (GTO) continúan con los rastrillajes en la zona y analizan cámaras de seguridad para identificar a los prófugos.