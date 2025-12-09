En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: joven golpeó a un profesor en pleno gimnasio y le causó múltiples fracturas

Video: joven golpeó a un profesor en pleno gimnasio y le causó múltiples fracturas

Las imágenes muestran cómo el profesor pierde el equilibrio, cae sobre unas máquinas y luego es empujado al piso, donde queda inmóvil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad