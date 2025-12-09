Video: joven golpeó a un profesor en pleno gimnasio y le causó múltiples fracturas

Un episodio de extrema violencia dentro de un gimnasio de Carmen de Areco, en Buenos Aires (Argentina), terminó con un instructor de kickboxing gravemente herido y con múltiples fracturas en el rostro. El ataque, registrado por las cámaras de seguridad, ocurrió el pasado 3 de diciembre y es investigado como lesiones graves.

El agredido, Alexander “Ale” Acuña, de 35 años, se encontraba realizando sus actividades habituales cuando fue sorprendido por la espalda por un cliente identificado como P.P., quien lo golpeó directamente en la cara. Las imágenes muestran cómo el profesor pierde el equilibrio, cae sobre unas máquinas y luego es empujado al piso, donde queda inmóvil.

Una discusión previa habría detonado el ataque

De acuerdo con la reconstrucción de medios locales, días antes se había producido un cruce entre Acuña y el joven atacante por el desorden en el gimnasio. P.P. habría interpretado que el instructor lo expuso ante el dueño del establecimiento, lo que generó un intercambio de mensajes cargado de tensión.

“Me mandó Cristian hoy que vos le dijiste que soy desordenado”, escribió el joven en uno de los chats. Acuña le respondió intentando bajar el tono: “Yo no dije nada de los ejercicios, man. Solo que después tengo que acomodar todo… Si lo hacemos en equipo, mucho mejor”.



Sin embargo, esa discusión quedó lejos de resolverse. El 3 de diciembre, el cliente se acercó mientras Acuña trabajaba en el salón y lo atacó de manera repentina, sin mediar palabra.



El estado de salud del profesor

Tras el violento episodio, Acuña reveló en un video publicado en sus redes sociales la gravedad de sus lesiones. “Tengo la cara quebrada en tres partes. No puedo modular bien. Necesito una operación y tengo que viajar a San Nicolás”, señaló con visible dificultad para hablar.

El instructor, que además se preparaba para competir como peleador profesional, explicó que no cuenta con obra social y está afrontando por su cuenta todos los gastos médicos. “Necesito que me vea un oculista, un cirujano para la cara y también por la oreja, porque no escucho. Estoy mareado, tengo dolores de cabeza, no puedo comer ni abrir bien la boca”, explicó.

🔴 Profesor de kickboxing sufrió ataque 'a traición' y terminó con graves fracturas.



La víctima hizo la denuncia, pero el agresor sigue en libertad. Ocurrió en Carmen de Areco.0 pic.twitter.com/AdqeNuPZi9 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) December 8, 2025

Acuña también expresó su preocupación por el futuro de su carrera deportiva: “No sé cómo va a terminar esto, mi vida, mi carrera. Hoy necesito ayuda”.

