Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Tres nuevos casos elevan a 76 los quemados con pólvora en el Valle

Tres nuevos casos elevan a 76 los quemados con pólvora en el Valle

Cali reporta el mayor número de quemados con pólvora en el Valle, ya que, de los 76 casos reportados, 34 corresponden a la ciudad, 7 de ellos menores de edad.

