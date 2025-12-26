Tres nuevos casos elevan a 76 los quemados con pólvora en el Valle

Siguen aumentando los casos de quemados con pólvora en el Valle del Cauca. Recientemente se registraron tres nuevos casos, posteriormente a la noche del 24 de diciembre, cuando el reporte fue de cinco lesionados.

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Valle indicó este 26 de diciembre que los nuevos casos se presentaron en municipios como Buga, Tuluá y Cartago. Con estos, el departamento reporta 76 casos, de los cuales 22 corresponden a menores de edad.

“A pesar de las lluvias, de todas las recomendaciones y de todos los esfuerzos que hemos hecho para evitar los quemados en el Valle, tenemos otras tres personas más en lo que va corrido de la mañana de hoy. Esta es una cifra parcial que seguramente se elevará con el pasar de las horas”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Cali es la ciudad del departamento con el mayor número de reportes, ya que, de los 76 casos registrados en todo el Valle, 34 corresponden a hechos ocurridos en la capital vallecaucana. De estos, siete son menores de edad que resultaron afectados en medio de las diferentes celebraciones.



“Queremos recordar enfáticamente abstenerse de usar pólvora y, bajo ninguna circunstancia, permitir su manipulación por parte de menores de edad. Además, si se presenta alguna lesión, es importante acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica”, manifestó Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

Entre tanto, la cifra de animales afectados por el uso de la pólvora uso de la pólvora también continúa en aumento. Entre el 24 y el 25 de diciembre, la fundación Conexión Animal reportó cinco casos de mascotas afectadas, cifra que asciende a 1.039 reportes de diferentes afectaciones en lo corrido del mes de diciembre.

Los barrios con mayor número de reportes son Ciudad Córdoba, Marroquín y Alfonso López.