Diez lesionados con pólvora dejaron las celebraciones de Navidad en Bogotá

La Secretaría Distrital de Salud entregó un nuevo balance sobre las lesiones causadas por el uso de pólvora en Bogotá durante la temporada decembrina. Con corte a las 8:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre, 64 personas han resultado lesionadas en la capital, de las cuales 16 son menores de edad.

De acuerdo con el informe oficial, durante la noche de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre se registraron 10 nuevos casos, cuatro de ellos en menores. Este incremento rompe la estabilidad que se había mantenido entre el fin de semana y el martes, cuando el número de lesionados se sostuvo en 54 personas.

Según el monitoreo realizado por la Secretaría de Salud a través de la plataforma Salud Data, la mayoría de los casos se concentraron en fechas clave de las celebraciones. En la noche de velitas, el 7 y 8 de diciembre, se reportaron 43 lesionados, mientras que durante la noche de Navidad se registraron los 10 nuevos casos que elevaron la cifra total a 64.

El reporte detalla que 48 de las personas afectadas son adultos y 16 menores de edad. Además, las autoridades señalaron que 19 de los lesionados se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, un factor que continúa siendo recurrente en este tipo de emergencias.



Pólvora BLU Radio

Por localidades, Engativá encabeza la lista con 11 casos, seguida de Usme, Bosa y Suba, cada una con seis personas lesionadas. San Cristóbal y Kennedy reportan cinco casos cada una; Santa Fe y Usaquén, cuatro; Fontibón y Los Mártires, tres; Chapinero, Tunjuelito y Puente Aranda, dos; y Teusaquillo y Antonio Nariño, un caso respectivamente.

Aunque la cifra actual es considerablemente menor a la registrada el año pasado, cuando para esta misma fecha Bogotá reportaba 111 personas lesionadas por pólvora, las autoridades insisten en que cualquier caso es evitable y representa un riesgo grave para la salud pública.

Desde la Secretaría Distrital de Salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para que quienes hayan sufrido algún tipo de lesión acudan de inmediato a los centros de salud, especialmente si se trata de menores de edad. La entidad recordó que la pólvora, en todas sus presentaciones, puede causar daños graves, mutilaciones y secuelas de por vida.

En el mismo sentido, la Policía Metropolitana de Bogotá respaldó el balance entregado por las autoridades distritales y volvió a insistir en la necesidad de evitar la manipulación de material pirotécnico durante las celebraciones de fin de año. Asimismo, hizo un llamado a denunciar la venta ilegal y el uso indebido de pólvora a través de los canales oficiales o en el CAI más cercano.