Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Diez lesionados con pólvora dejaron las celebraciones de Navidad en Bogotá

Diez lesionados con pólvora dejaron las celebraciones de Navidad en Bogotá

Ya son 64 los casos de víctimas del uso de pólvora durante la temporada decembrina en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud 19 de los lesionados reportados estaban bajo los efectos del alcohol.

