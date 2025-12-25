En vivo
Reportan cinco nuevos quemados con pólvora en el Atlántico durante celebraciones de Navidad

Reportan cinco nuevos quemados con pólvora en el Atlántico durante celebraciones de Navidad

La estadística de quemados ascendería a 76 en todo el departamento si se incluyen los 35 quemados que hasta el momento hay en Barranquilla.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque,.png
El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, junto a la Policía Nacional.
Gobernación del Atlántico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de dic, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

