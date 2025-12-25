Reportan cinco nuevos quemados con pólvora en el Atlántico durante celebraciones de Navidad

La celebración de la navidad en el Atlántico trajo consigo el reporte de cinco nuevos lesionados por el uso de pólvora, todos ocurridos en el municipio de Soledad y teniendo entre uno de sus afectados a un menor de 11 años.

Así las cosas, la cifra total de lesionados durante diciembre asciende a 41 personas (10 menores de edad y 31 adultos), nueve casos más que los 32 reportados a la misma fecha del año anterior, según declaró la secretaria de Salud (e), Rosmery Wehedeking Páez.

“Hacemos un llamado insistente a los padres de familia y adultos. El manejo de la pólvora debe quedar en manos de expertos y nunca debe combinarse con el consumo de alcohol”, enfatizó Wehedeking, quien dijo que 21 de los adultos lesionados este año estaban bajo los efectos del alcohol.

La estadística de quemados ascendería a 76 en todo el departamento si se incluyen los 35 quemados que hasta el momento hay en Barranquilla, pese a que no hubo nuevos reportes durante la Nochebuena, a corte de las 8:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre.



La titular de esta dependencia, Stephanie Araujo Blanco, decidió seguir con las campañas para la prevención del uso de la pólvora y la estricta vigilancia hacia los negocios que expenden licores, pólvora y alimentos en este fin de año.

En la capital del Atlántico hubo un doble homicidio en el barrio La Sierrita, al parecer por una posible venganza, y una tercera muerte tuvo lugar en Ponedera, hecho bajo investigación que según las autoridades no estuvo relacionado con las festividades navideñas.

Sin embargo, la Policía en Barranquilla reportó nueve capturas por diferentes delitos, la incautación de 1 arma de fuego y el traslado de 89 personas a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.

Del mismo modo, se efectuaron 14.506 consultas de antecedentes y se impusieron 108 comparendos, al tiempo que fueron atendidas 196 llamadas relacionadas con riñas y 116 por perturbación a la tranquilidad pública.

En cuanto a la accidentalidad, se reportó un lamentable hecho en el municipio de Manatí el 24 de diciembre, donde un motociclista falleció tras colisionar con un semoviente; el acompañante resultó lesionado.

Todas las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados negativos y se movilizaron un total de 29.101 vehículos por las vías del departamento, con un ingreso de 15.039 automotores y la salida de 14.062.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó el impacto de las acciones preventivas. “Este balance es el resultado de un trabajo articulado entre la Gobernación, la Fuerza Pública y las autoridades locales, pero sobre todo del compromiso de la ciudadanía, que entendió que celebrar también es cuidarnos entre todos”.