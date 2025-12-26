Día de los Inocentes en Colombia: ¿cuándo es y por qué se celebra?

Año tras año, el Día de los Inocentes se ha convertido en una fecha especial para los colombianos, marcada por el humor y las bromas que permiten recordar, con risa, los momentos difíciles y curiosos que dejó el año.

Pero si bien hoy se vive como una jornada de chistes y noticias falsas, esta celebración nació desde un profundo sentido religioso y ha tenido una notable evolución en Colombia con el paso de las décadas.



¿Cuándo se celebra el Día de los Inocentes en Colombia?

El Día de los Inocentes en Colombia se celebra cada 28 de diciembre, sin excepción. La fecha coincide con la de la mayoría de los países de tradición cristiana en América Latina y España.

Aunque actualmente se asocia principalmente con bromas y risas, su origen es religioso e histórico, y está ligado a un episodio bíblico que marcó la tradición cristiana.

Día de los inocentes, origen y trascendencia/Foto: Image Bing Creator

Este es el origen del Día de los Inocentes

La conmemoración nace del relato del Evangelio de San Mateo, en el que el rey Herodes el Grande, temeroso de que naciera el llamado “Rey de los Judíos” (Jesús), ordenó asesinar a todos los niños menores de dos años para evitar que la profecía se cumpliera.



Con el paso de los siglos, especialmente durante la Edad Media, esta conmemoración religiosa fue transformándose. En Europa, la fecha comenzó a mezclarse con celebraciones populares en las que se invertían los roles sociales y se permitían engaños y bromas.

De manera similar, en Colombia la celebración fue perdiendo su carácter religioso y adoptó el tono humorístico que hoy la caracteriza, alineándose con la tradición de las bromas que se realizan en distintos países del mundo.



Las bromas más comunes del Día de los Inocentes en Colombia

Palillo de dientes en el timbre.

Poner cartel de se vende en una casa.

Cambiar azúcar por sal.

Cambiar idioma de un celular o computador.

Es importante recordar que hacer este tipo de bromas deben hacerse con coherencia y sin el objetivo de lastimar a nadie, al igual que tener confianza con las persona sin destruir su integridad.