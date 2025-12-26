¿Reguetón? Así suena el vallenato de J Balvin en su nueva Bizarrap Session

Una reconciliación con Bad Bunny pareció el cierre de un año perfecto para José Osorio Balvin, conocido como J Balvin. Pero él quería más y este 26 de diciembre lanzó su último sencillo de este 2025 de la mano del reconocido productor argentino Bizarrap para lanzar su propia session y la cual terminó sorprendiendo a todos.

El colombiano llegó al mítico estudio en donde han estado artistas como Daddy Yankee, Shakira, Eladio Carrión, Natty Pelusso, Nicki Nicole, Quevedo, Peso Pluma, entre otros, para poner ahora su toque. Sin embargo, todos esperaban un reguetón al estilo "Safari", "Ginza" o algún clásico de Balvin, pero fue todo lo contrario y le hizo honor a Colombia poniendo como pista un vallenato.

Desde el segundo 1 entró el sonido del acordeón que, de inmediato, emocionó a los seguidores de José en este sencillo. Una canción cargada de sentimiento y con todo el estilo de la mezcla de Biza con la voz melancólica de Balvin. }

J Balvin en Bogotá // Foto: suministrada

"Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la session"; "Empezó como un vallenato orgullo colombiano"; "Crack el loco tuvo su oportunidad para darle a Residente, pero ni se acordó", "Por Dios, tenía que ser en algún momento un vallenato", fueron algunos comentarios que aparecieron en cuestión de minutos tras el estreno de este nuevo sencillo.



El 2026 pinta, sin duda, que será el regreso mundial de J Balvin tras su salida el escenario con Bad Bunny en México y al lado de leyendas como 50 Cent, Feid, Arcángel, Maluma, DJ Luian, De La Ghetto, Cosculluela, entre otros, demostrando el respeto en la escena mundial y, ahora, listo para llevar su 'Ciudad Primavera' por toda Colombia con el respaldo del éxito en Medellín y Bogotá.

Para nadie es un secreto la importancia de Balvin en la industria, en especial para posicionar en un momento difícil el reguetón latino en todo el mundo y abriendo puertas a las nuevas generaciones.