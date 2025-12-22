Hace algunos días, a través de su cuenta de Instagram, Ibai Llanos reveló una conversación con J Balvin en donde hablaban de su relación actual con Bad Bunny y si algún día volverían a estar juntos, a lo que el colombiano dijo que sí y que pasaría de manera orgánica. Pero nadie imaginó que solo pasaría una semana para que esas palabras se hicieran realidad.

J Balvin y Bad Bunny // Foto: AFP

Durante la última fecha de Benito en CDMX este 21 de diciembre, la sorpresa no solo fue el mexicano Natanael Cano, sino que cuando sonó “La Canción” apareció el colombiano y el estadio estalló en un solo grito, finalmente Bad Bunny y J Balvin estaban juntos en un escenario tras varios años de separación.

“Ahora somos dos hombres representando a los latinos a donde vayamos. Siempre te deseo lo mejor y que Dios te bendiga”, fueron las palabras de Balvin, a lo que, con sentimiento, el puertorriqueño respondió: “Gracias José. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto y te quiero mucho, igual si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo. La gente no sabe, pero tuvimos una conversación hace varias semanas (…) Colombia, México y Puerto Rico. De la misma manera y como dice José, que represento a los latinos en el mundo entero, él lleva haciéndolo años. Abriendo puertas por el género urbano, no solo por Colombia, sino por todos los latinos”, fueron sus palabras, momento que conmovió a todo el género, hasta Tainy celebró la noticia, quien fue el productor de aquel Oasis juntos.

¿Por qué es tan importante el regreso de Bad Bunny y J Balvin para la música?

Este dúo, en poco tiempo, se volvió en uno de los más icónicos en toda la historia del género urbano. Si bien han existido Zion & Lennox, Wisin & Yandel, Plan B, entre otros, estos dos en solo tres años ocuparon todos los primeros lugares en todo el mundo desde aquella primera colaboración “Si tú novio te deja sola” en 2017.



Pero en pandemia -en medio de la polémica con Residente- este dúo se separó y dejó un vacío en el género de algo que pudo ser mucho más. Por eso, el regreso reaviva la esperanza de una tanda de éxitos, como los que hicieron en su momento, se pueda llegar a dar.