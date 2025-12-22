En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Por qué es tan importante el regreso de Bad Bunny y J Balvin para la música?

¿Por qué es tan importante el regreso de Bad Bunny y J Balvin para la música?

El dúo tomó por sorpresa a todos sus seguidores en CDMX interpretando varias canciones de Oasis en vivo, pero ¿por qué es tan importante este acontecimiento?

Publicidad

Publicidad

Publicidad