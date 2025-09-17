Capitán de Millonarios explotó tras eliminación contra Envigado: "Seguimos fracasando"

Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia tras empatar 0–0 en el estadio de Techo contra Envigado, resultado que, sumado al 1–0 en el marcador global, selló la eliminación del equipo azul en un torneo que era visto como la última oportunidad para salvar el semestre. En la Liga BetPlay, el cuadro embajador ocupa actualmente la casilla 14 con once puntos, lo que agrava la crisis deportiva.



¿Qué dijeron los jugadores tras la eliminación?

El capitán Jorge Arias fue uno de los primeros en asumir responsabilidades ante la eliminación. Reconoció que el plantel no ha estado a la altura de las expectativas y dejó un mensaje directo para la hinchada:

“El grupo está muy golpeado, los culpables somos nosotros, se van los técnicos y seguimos fracasando. Aceptar lo que diga el hincha, nada de lo que yo diga acá va a cambiar el pensamiento del hincha”, expresó Arias con autocrítica.

Jorge Arias, defensor de Millonarios X: @MillosFCoficial

Sus palabras reflejan el malestar al interior del equipo, que no ha logrado consolidar un rendimiento estable ni en liga ni en copa.



Hernán Torres: “No hacemos gol, al hincha se le habla es ganando”

El técnico Hernán Torres, que apenas completa tres semanas al frente del equipo, también entregó su balance tras la eliminación. “Sabíamos que no iba a ser fácil, llevamos 20 días de trabajo, no me estoy excusando, no nos ha alcanzado, hay actitud, ganas, pero no hacemos gol, al hincha se le habla es ganando”, afirmó el entrenador.

El estratega reconoció que la falta de definición es el mayor obstáculo para el club y pidió paciencia en el proceso. Sin embargo, fue claro en que el equipo deberá reforzarse de manera contundente para revertir la situación en el próximo año.

Hernán Torres fue campeón con Millonarios en 2012 Foto: AFP

¿Qué viene para Millonarios?

Torres anticipó que la dirigencia ya piensa en refuerzos para 2026: “El equipo se va a reforzar, no les quepa la menor duda que en el 2026 nos vamos a reforzar y ahí no podemos fallar. No nos podemos equivocar en las contrataciones”.

El entrenador también admitió la presión de la afición y la necesidad de resultados inmediatos: “Nos tenemos que aguantar la molestia del hincha si no ganamos”.

Con este panorama, Millonarios se queda sin margen de error en la Liga BetPlay, torneo en el que ahora está obligado a sumar de manera urgente si quiere aspirar a ingresar entre los ocho.