"No comparto las explicaciones del árbitro": DT del Pasto sobre polémico penal vs. Millonarios

El Deportivo Pasto cayó ante Millonarios en el partido aplazado de la fecha 2 de la Liga BetPlay, en un duelo marcado por la controversia arbitral tras un penalti sancionado en contra del conjunto nariñense. Camilo Ayala, técnico del equipo volcánico, no ocultó su inconformidad con la decisión y cuestionó directamente la labor del juez central.

“Las explicaciones que me da el árbitro, yo no las comparto. No voy a entrar en detalles, es algo que me ha golpeado mucho, porque en este proceso estamos mirando a futuro, en organizar la casa, pero estas injusticias duelen mucho. Creemos en la buena fe, aunque de pronto sea un ingenuo. Yo no acepto es que teniendo el VAR, no acudan a él. Es una jugada que, revisándola, se decreta el penal en 5 segundos”, declaró Ayala tras el encuentro.

El estratega, sin embargo, aseguró que mantiene la calma y el respeto por el arbitraje, aunque lamentó el impacto que este tipo de decisiones generan en un plantel compuesto, en gran parte, por jóvenes futbolistas.

“Es tratar de ser paciente, yo con el arbitraje siempre he sido respetuoso. En mi carrera nunca me expulsaron por meterme con un árbitro, siempre he resaltado esa labor. El fútbol tiene una herramienta maravillosa como el VAR y me duele, a sobremanera, pero una jugada como esta golpea a estos jóvenes, pero a mí como líder me toca ir con calma”, explicó.

Ayala también advirtió que, aunque el episodio resultó doloroso, su equipo debe tomarlo como parte de un proceso de maduración y consolidación a mediano y largo plazo: “Si esto sirve para ser más precavidos, pagamos el precio por el bien del fútbol, aunque evidentemente nos vimos muy afectados. El fútbol no para y esto quedará como un incidente doloroso, más para niños de 17 y 18 años. Lo más justo ayer hubiera sido el empate”, concluyó el entrenador del Pasto.