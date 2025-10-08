"Siempre te recordaremos": Millonarios despidió al argentino Miguel Ángel Ruso

Millonarios FC expresó este miércoles su profundo dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors y figura emblemática del fútbol argentino, quien falleció a los 69 años en Buenos Aires tras una larga lucha contra el cáncer.

En un mensaje publicado en X, el club embajador señaló: “Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo, quien fuera un amigo cercano. Siempre te recordaremos, Miguel”.

Russo dejó una huella imborrable en Bogotá al conquistar con Millonarios la estrella 15 en 2017, título que se convirtió en uno de los más recordados por la hinchada azul. Durante su estadía en Colombia, también enfrentó su diagnóstico de cáncer, conocido públicamente ese mismo año, lo que reforzó su imagen como un ejemplo de lucha y perseverancia.

El entrenador falleció en su casa, en la Capital Federal, acompañado de sus familiares y seres queridos. Su estado de salud se había deteriorado en las últimas semanas, lo que le impidió estar con regularidad en los entrenamientos de Boca Juniors. Su última aparición pública fue el 23 de septiembre, en el predio del club, junto a Juan Román Riquelme.



La carrera de Miguel Ángel Russo

Nacido en Valentín Alsina el 9 de abril de 1956, Miguel Ángel Russo fue un histórico de Estudiantes de La Plata, donde disputó 435 partidos, marcó 11 goles y ganó dos títulos locales. Como entrenador, inició su carrera en Lanús, al que ascendió en 1992, y posteriormente dirigió a Estudiantes, Rosario Central, Vélez, Universidad de Chile, Colón, Salamanca, Los Andes y Monarcas Morelia.

Su mayor éxito internacional llegó en 2007, cuando conquistó con Boca Juniors la Copa Libertadores, la última que ha levantado el club xeneize. Más tarde fue campeón con Vélez, Millonarios en Colombia, Rosario Central y en su segunda etapa con Boca, donde ganó la Copa Maradona y la Liga Profesional.