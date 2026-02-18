“Ponen a cualquier impresentable como títere”: congresista advierte crisis política en Perú

La noche de este martes 17 de febrero, Perú volvió a quedarse sin presidente. Tras cinco horas de debate, el Congreso aprobó la moción de censura contra José Gerí, investigado por presunto tráfico de influencias y contrataciones irregulares. El país se prepara para tener a su octavo mandatario en los últimos diez años, una cifra que retrata la inestabilidad política que no da tregua.

La decisión fue explicada en Mañanas Blu, donde el congresista peruano Jaime Quito habló sin rodeos sobre las razones de la censura y el momento que atraviesa su país. En medio de sus respuestas, dejó una frase que retrata el malestar político que se vive en Perú: “ponen a cualquier impresentable para que sea sometido, un títere que obedezca a los grupos de poder”.



La censura ya había sido anunciada

Quito aseguró que las dudas sobre Gerí no eran nuevas. “Ya se tenía información y denuncias por los distintos medios periodísticos”, dijo, al recordar señalamientos que venían desde cuando el exmandatario presidía la Comisión de Presupuesto del Congreso. Entre ellos, mencionó presuntos cobros irregulares para obras, reuniones con empresarios investigados y cuestionamientos por contrataciones dentro del Estado.

Según explicó, uno de los hechos más graves fue que Gerí, tras integrar una comisión investigadora, se reunió como presidente con empresarios que estaban bajo la lupa del propio Congreso. “Ahí es donde se generan todos estos problemas”, sostuvo.

Expresidente de Perú, Jerí. Foto: AFP

El futuro inmediato: elecciones y más tensión

La salida de Gerí abre paso a un relevo exprés: quien sea elegido presidente del Congreso asumirá de forma interina la jefatura del Estado. Mientras tanto, el país mira al 12 de abril, fecha fijada para las elecciones generales.

Quito advirtió que, si las mayorías parlamentarias imponen a un perfil que represente a los sectores más duros de la derecha, “la real y verdadera inestabilidad va a continuar”. A su juicio, la única salida posible es un proceso electoral con garantías. “Necesitamos transparencia y que se reconozca el voto popular”, enfatizó.



Encuestas no convencen a Quito

Sobre las encuestas que hoy dan como favoritos a candidatos tradicionales, el congresista fue escéptico. “Las encuestadoras sacan una fotografía del momento, no la película”, dijo, al recordar que en 2021 Pedro Castillo no figuraba en los sondeos y terminó ganando.

Perú, otra vez, enfrenta un cambio de mando en medio de desconfianza, polarización y un calendario electoral que avanza contra el reloj. La sensación, como quedó claro en la entrevista, es que la crisis sigue lejos de resolverse.