Salen a la luz nuevas fotos de Jeffrey Epstein: Bill Gates, mensajes secretos y más

El caso de Jeffrey Epstein vuelve a sacudir a la opinión pública en Estados Unidos tras la publicación de un nuevo paquete de fotografías que pertenecían al fallecido financiero, señalado como responsable de una red de abuso sexual.

Esta vez, el material fue divulgado por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que dio a conocer cerca de 70 imágenes adicionales obtenidas de los bienes personales de Epstein.

La publicación se conoció a pocas horas de vencerse el plazo impuesto al Departamento de Justicia para revelar todos los documentos relacionados con su investigación sobre el caso. Esa fecha límite, fijada para el 19 de diciembre, se enmarca en la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, promulgada recientemente.

Entre las fotografías que ahora salen a la luz hay imágenes que han generado especial inquietud. Algunas muestran fragmentos del libro Lolita, de Vladimir Nabokov, escritos con tinta negra sobre distintas partes del cuerpo de una mujer.



Nuevas fotos del caso Epstein. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Otras incluyen fotos de pasaportes y documentos de identidad de mujeres extranjeras, cuyos datos personales fueron censurados por razones legales. Según el comité, estos documentos corresponderían a mujeres que habrían tenido algún tipo de vínculo con Epstein y su entorno.

Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

El lote también incluye imágenes en las que aparecen figuras públicas de alto perfil. En algunas de ellas se observa a Epstein conversando en un avión privado con el filósofo y activista Noam Chomsky; en otra, el empresario Bill Gates aparece de pie junto a una mujer cuyo rostro fue ocultado. También figuran el exasesor político Steve Bannon y el cofundador de Google, Sergey Brin, captado durante una cena.

Bill Gates aparece junto a una mujer en las nuevas fotos del caso Epstein. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Publicidad

El lingüista y filósofo Noam Chomsky junto a Epstein. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

Hasta el momento, ninguno ha sido señalado formalmente por delito alguno, y varias de estas personas han negado haber participado en actividades ilegales relacionadas con Epstein, de acuerdo con la BBC.

Desde el Comité de Supervisión advirtieron que las imágenes carecen de contexto clave, como fechas o explicaciones sobre las circunstancias en que fueron tomadas. No obstante, el congresista demócrata Robert Garcia aseguró que este material abre nuevos interrogantes sobre la información que aún permanece en manos del Departamento de Justicia.

Publicidad

Otras fotografías muestran escenas más explícitas y perturbadoras: Epstein sentado en un escritorio acompañado por varias mujeres con los rostros censurados, en actitudes cercanas, mientras interactúan con objetos personales como joyas y computadoras portátiles.

Epstein junto a tres mujeres. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU.

El comité aclaró que estas imágenes son independientes de los llamados “archivos de Epstein” que custodia el Departamento de Justicia. Sin embargo, su divulgación aumenta la presión sobre las autoridades para que revelen la totalidad de los documentos oficiales y aclaren el alcance real de una red que, años después de la muerte de Epstein, sigue dejando preguntas sin respuesta.