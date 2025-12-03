Revelan imágenes inéditas del interior de la isla de Jeffrey Epstein

Una doble vida tenía el multimillonario Jeffrey Epstein, quien mientras de un lado era amigo de las más grandes figuras de Estados Unidos, mientras del otro era un pederasta, hecho que salió a la luz cuando fue a la cárcel en Florida por solicitar servicios sexuales de una menor de edad y estar relacionado por tráfico de personas. Además, se terminó quitando la vida en prisión sin nunca contar la verdad.

Tras su muerte y el caso a la luz, la justicia de Estados Unidos comenzó una investigación profunda en donde se comenzaron a conocer una serie de documentos en donde se relacionaron a varias figuras públicas por su relación con el multimillonario, pero no necesariamente anexadas al caso de tráfico.

Un caso que le ha dado la vuelta al mundo y ha tenido grandes nombres a su alrededor, pero, hasta ahora, muchos documentos de este tema no han visto la luz por decisión de la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, este 3 de diciembre se conocieron nuevos detalles.

Maxwell, de 59 años, fue acusada de preparar a menores de edad para ser explotadas por Epstein. Foto: AFP

Revelen imágenes de la isla de Jeffrey Epstein

Luego de años de investigación, este 3 de diciembre un grupo de demócratas de la Cámara de Representante de Estados Unidos publicaron imágenes inéditas de la isla privada de Epstein en donde se produjeron algunos casos de abuso contra menores de edad. Fotos en donde se ven algunas habitaciones, incluso, una silla de dentista.



“Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein”, aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión.

Hace poco, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley en donde se busca que el Departamento de Justicia publique los documentos del caso, pedido al cual se opuso al inicio el presidente Donald Trump.