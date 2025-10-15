En vivo
Juez deberá avalar preacuerdo con la Fiscalía de responsables por crimen de periodista en Envigado

Los tres procesados por este hecho aceptaron su responsabilidad y podrían pagar una condena de 17 años de prisión.

asesinada-aen-envigado.jpg
Periodista asesinada en Envigado, Antioquia.
Fotos: suministradas.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

La contundencia de pruebas como registros de cámaras de seguridad, información de las autoridades y versiones de testigos llevaron a que los tres hombres que están siendo judicializados por el crimen de la reconocida periodista María Victoria Correa Ramírez en una panadería de Envigado, aceptaran su responsabilidad en el hecho.

Deiby Yulián Posso Pretel, alias ‘Cali’; Yubán Daniel Arenas Gómez, alias ‘El Mello’, y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias ‘Gafas’, se acogieron a un principio de oportunidad con la Fiscalía General por los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo y en los que también fue asesinada su hermana, María Norelia, y dejó herida a una tercera.

Durante el proceso judicial se ha logrado establecer que a los procesados le habrían ofrecido 30 millones de pesos por cometer el asesinato y por eso días antes habían llegado a la capital antioqueña procedentes de Cali.

Una de las hipótesis que ha cobrado mayor fuerza sobre las causas del hecho está relacionado con el cobro de una herencia estimadas en 3.000 millones de pesos que incluye varios inmuebles y establecimientos comerciales que estarían a nombre de María Victoria.

Tras acogerse de forma temprana a los cargos imputados los procesados podrían ser condenados a 17 años y medio de presión previo al aval del preacuerdo alcanzado por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Envigado.

