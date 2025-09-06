Nuevos detalles de crimen de periodista en Envigado: pagaron a sicarios $30 millones

El homicidio de la periodista María Victoria Correa Ramírez y su hermana en una panadería del municipio de Envigado no solo consternó al Valle de Aburrá, sino también a las autoridades que, mediante cámaras de seguridad, lograron determinar los responsables materiales del vil asesinato de estas dos adultas mayores.

Durante los operativos adelantados por las autoridades se logró la captura de tres hombres conocidos como alias 'Cali', alias 'El Mello' y alias 'Gafas', quienes ejecutaron el homicidio y fueron capturados después de 300 horas de videos en los que se conocieron los movimientos que hicieron después de disparar indiscriminadamente contra las mujeres.

En la última audiencia en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Envigado se indicó que se hicieron diversas intercepciones telefónicas entre el 13 de abril y el 5 de agosto, que permitieron avanzar en la investigación del homicidio de Correa Ramírez.

"En este caso, entonces, la Fiscalía General de la Nación realizó la interceptación de estas líneas con la finalidad de obtener información que permitiera identificar e individualizar, pues no solo a las personas que ya sabíamos habían sido partícipes del homicidio, sino también a otras personas que estuvieran tal vez vinculadas con esta investigación que se está tramitando por estos hechos de homicidio", dijo la fiscal del caso.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de las autoridades es que, en medio de las indagaciones, se conoció que a los sicarios se les habría ofrecido hasta 30 millones de pesos, como dio a conocer Teleantioquia. Al parecer, los pagos a los sicarios se estarían haciendo de manera mensual, aunque habría algunos retrasos en los últimos días.

Incluso, según ha determinado la información en poder de las autoridades, alias 'Gafas' estaría pensando en usar el dinero pagado por el crimen para hacer un negocio dentro del centro de reclusión en donde permanece hasta que se defina su condena por el asesinato de la reconocida periodista.