El municipio de Antioquia con una 'montaña embarazada': es muy fotografiada y cerca de Medellín

En Santo Domingo, un municipio del nordeste antioqueño, se encuentra una de las esculturas naturales más sorprendentes de Colombia: la llamada “Montaña Embarazada”. Su forma tallada en la roca muestra la silueta de un bebé dentro del vientre materno, un homenaje a la vida que ha ganado fama en redes sociales.

La obra fue creada en 2012 por el artista Dubian Monsalve, como parte de un proyecto universitario. Más allá de su impacto visual, la escultura simboliza la esperanza y la memoria de comunidades que sufrieron la violencia en los años 90, convirtiéndose en un mensaje de resiliencia.



¿Dónde queda la 'Montaña Embarazada'?

'Montaña Embarazada'. Foto: Google Maps.

La figura es visible desde la vía que conecta Barbosa con Santo Domingo, a poco más de una hora y media de Medellín. Muchos viajeros, especialmente quienes transitan por la vía en moto, hacen una parada obligada para fotografiarla, lo que la ha convertido en uno de los atractivos emergentes más visitados del territorio antioqueño.



¿Qué hacer en Santo Domingo, Antioquia?

Además de la montaña, Santo Domingo ofrece otros planes para los turistas. Entre ellos destacan el Museo de Arte Sacro, charcos en la vereda Los Naranjos y cascadas como la de La Chorrera, ideales para complementar una visita cultural y natural.

El atractivo ha trascendido como símbolo de maternidad y renacimiento. Aunque en redes circularon historias personales sobre su origen, el propio autor aclaró que la obra nació como un homenaje colectivo a la vida y a la recuperación del campo.

Actualmente, por esa historia y belleza que ha convertido al lugar en uno de los más fotografiados del Nordeste, la 'Montaña Embarazada' no solo es un referente artístico y turístico, sino también un recordatorio para quienes visitan este municipio donde, además, se vive un plan distinto cerca de Medellín lleno historia, naturaleza y otros espacios fotogénicos.