Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 20 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan a diario sus resultados con la expectativa de acertar la combinación ganadora.
Para una amplia comunidad de jugadores, este chance representa más que una apuesta ocasional: es una costumbre arraigada que combina emoción, expectativa y la ilusión de cambiar la suerte con cada número que sale.
El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 20 de diciembre de 2025 es el 3486 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Uno de los factores que ha fortalecido la confianza de los apostadores es la puntualidad del Paisita Día. El sorteo se realiza de manera constante en los siguientes horarios, que se mantienen sin cambios:
Esta regularidad convierte al sorteo en un momento clave del día para muchos jugadores, que lo integran fácilmente a su rutina diaria.
El Paisita Día ofrece diversas modalidades, lo que permite que tanto jugadores habituales como nuevos participantes encuentren una forma de apostar acorde a sus preferencias. Cada modalidad brinda distintas posibilidades de acierto:
Esta variedad mantiene el juego dinámico, flexible y atractivo para todo tipo de apostadores.
Otro de los puntos fuertes del Paisita Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite a cada jugador participar según su presupuesto, sin dejar de vivir la emoción del chance.
El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es claro y seguro. El ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT, se pueden solicitar requisitos adicionales:
Gracias a su combinación de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con la suerte y ganar.