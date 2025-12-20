Nueva obra en Ciudad Salitre daría más de 2.000 viviendas para los bogotanos

Las obras en Bogotá, para muchos, suelen ser un dolor de cabeza. Entre trancones y afectaciones viales, los más de mil frentes de trabajo son reflejo del acelerado crecimiento que ha enfrentado la ciudad en los últimos años. En medio de ese panorama, un proyecto que se desarrollará en el occidente de la capital aparece como una apuesta clave para miles de personas.

Se trata de una obra que tendrá lugar en Ciudad Salitre y que promete ampliar la oferta de vivienda y transformar de manera significativa este sector estratégico de Bogotá. El proyecto contempla más de 2.000 soluciones habitacionales, pensadas para distintos tipos de hogares y necesidades, en una zona que sigue ganando protagonismo urbano.



Obra en Ciudad Salitre ampliará la oferta de vivienda en Bogotá

El proyecto que esta a manos de la Constructora Ospinas, llevará el nombre de Ciudadela Nuevo Salitre, se construirá en un área superior a los 61.000 metros cuadrados y combinará vivienda, comercio, zonas verdes y equipamientos urbanos. En total, se levantarán 2.654 viviendas con áreas que van desde los 46 hasta los 148 metros cuadrados, distribuidas en distintas modalidades: vivienda No VIS, VIS y VIP.

Esta mezcla busca responder a las diversas necesidades habitacionales de la ciudad, especialmente en una zona que se ha consolidado por su cercanía a corredores viales estratégicos, centros empresariales, servicios de salud y espacios recreativos. La idea es facilitar que más familias puedan vivir cerca de sus lugares de trabajo y estudio, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando la calidad de vida.

Obras en Ciudad Salitre Suministrado

¿Cómo será la Ciudadela Nuevo Salitre?

Más allá de las viviendas, el proyecto contempla una oferta comercial cercana a los 7.000 metros cuadrados, pensada para cubrir las necesidades cotidianas de los residentes y dinamizar la economía local. A esto se suman cerca de 3.000 metros cuadrados de vías internas, que permitirán mejorar la movilidad dentro del complejo y su conexión con el entorno.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que el 44 % del área total estará destinado a zonas verdes y espacio público. Senderos peatonales, áreas de encuentro y espacios abiertos harán parte del diseño, con el objetivo de fortalecer la vida comunitaria y mejorar la calidad del entorno urbano. Además, durante su desarrollo, la obra generará alrededor de 1.000 empleos directos e indirectos, lo que representa un impulso económico relevante para la ciudad.

La llegada de este proyecto refuerza el papel de Ciudad Salitre como una de las zonas con mayor proyección urbanística de Bogotá. La integración de vivienda, comercio y espacio público en un solo desarrollo apunta a crear una centralidad más equilibrada, donde los servicios estén a distancias caminables y el espacio urbano tenga un rol protagónico.

Con iniciativas de esta magnitud, Bogotá continúa apostándole a la renovación urbana y a modelos de ciudad más compactos y funcionales. Para miles de familias, esta obra no solo representa una nueva opción de vivienda, sino la posibilidad de habitar un entorno mejor planificado y conectado con el resto de la capital.