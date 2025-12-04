Capturan a dos integrantes del ELN en Bucaramanga: hacían inteligencia y buscaban armas

En operaciones simultáneas ejecutadas en Piedecuesta y Bucaramanga, el Gaula Militar Chicamocha, con apoyo del Gaula de la Policía y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo del ELN.

Los operativos se desarrollaron, según informó el Ejército, como parte del Plan de Operaciones Ayacucho y contra el Frente Héroes y Mártires de Anorí, perteneciente al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, con injerencia en el sur de Bolívar.

Los detenidos fueron identificados como alias ‘La Mona’, una mujer de 45 años con más de una década de presunta participación en la estructura armada ilegal, y alias ‘El Primo’, de 31 años.

Según la información de inteligencia, ambos cumplirían órdenes directas del cabecilla conocido como alias ‘Omar’, ‘Mauricio’ o ‘Casinga’, y estarían dedicados a apoyar actividades criminales relacionadas con extorsión, secuestro, tráfico de armamento, comercialización de pasta base de coca y homicidios selectivos.



“Los operativos se realizaron tras varios meses de seguimiento, información suministrada por fuentes humanas y un despliegue estratégico que permitió ubicarlos sin afectar la seguridad ciudadana”, informó el coronel Ricardo Calderón, comandante del Gaula Militar Chicamocha.

En Bucaramanga fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN señalados de hacer inteligencia y buscar armas para este grupo guerrillero con njerencia en el sur de Bolívar. Alias 'La Mona' y 'Primo' se hacían pasar como carpinteros #MañanasBlu pic.twitter.com/PSBtcCdFwU — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 4, 2025

Las autoridades señalaron que los capturados aparentaban llevar una vida cotidiana para evadir la detección: ella se desempeñaba en labores de carpintería y él en oficios varios, lo que les permitía mantener un perfil bajo mientras, presuntamente, cumplían tareas de inteligencia delictiva y organización logística en Girón y Piedecuesta.

La investigación indica que su papel dentro del ELN era clave para fortalecer la capacidad criminal y financiera del frente que delinque en el sur de Bolívar, especialmente mediante la búsqueda de armamento y la identificación de objetivos para acciones ilegales.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso de judicialización por el delito de rebelión.