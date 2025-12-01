Violento robo a joyería en Bucaramanga quedó en video: armas y un millonario botín

Un video conocido por Blu Radio permitió reconstruir los tensos minutos que se vivieron durante el violento asalto a una joyería ubicada en el cuarto piso del Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, en Bucaramanga, el pasado sábado 29 de noviembre.

Las imágenes muestran el momento exacto en que una banda delincuencial, integrada por al menos una docena de personas, irrumpió en el local para ejecutar el hurto que terminó en un intenso cruce de disparos con la Policía.

Aunque cinco de los presuntos integrantes fueron capturados en flagrancia y uno más murió durante el enfrentamiento, las autoridades creen que al menos otros seis lograron escapar. Por ello, se activó un plan de recompensas con el fin de lograr su ubicación y captura.

Así inició el violento robo en una joyería del centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. Un vigilante trató de frustar el robo, mientras los delincuentes buscaban huir del lugar. Posteriormente, se desató la balacera que dejó un policía muerto y un ladrón abatido #MañanasBlu pic.twitter.com/I87xcdXgg2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 1, 2025

La secuencia del asalto

En el video de una de las cámaras de seguridad ubicada al interior de la joyería se muestra el momento exacto en que cuatro personas, tres hombres y una mujer, ingresan al local comercial donde hay tres empleadas.

La mujer que hace parte de la banda se recuesta en uno de los estantes y, al parecer, envía un mensaje antes de guardar el celular. Los otros tres asaltantes van ingresando uno a uno; dos de ellos hablan por celular.

En menos de 15 segundos uno de los atracadores saca un arma y le hace la señal de silencio a las empleadas de la joyería. Tres de los ladrones se meten y abren los estantes de donde empiezan a sacar las joyas. El cuarto hombre se queda en la puerta vigilando.

Pasado un minuto la puerta del local se empieza a cerrar y los delincuentes corren para poder salir. Un hombre aparece por una puerta y, al parecer, dispara contra uno de los ladrones. Dos de los delincuentes no alcanzan a salir y antes de que termine el video se observa que se refugian detrás de los estantes.

La Policía tenía información de que se iba a presentar un robo en Bucaramanga

La alerta llegó a la Sijín a través de labores de inteligencia que advertían sobre un posible robo a una joyería en la ciudad. Un equipo de investigadores encubiertos fue desplegado en varios centros comerciales para verificar la amenaza, entre ellos el intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, un experimentado investigador con años en misiones de alto riesgo.

Leal Briceño se dirigió al centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, donde, hacia las 2:06 de la tarde, los uniformados detectaron a varios sujetos armados dentro y fuera del establecimiento. El robo ya estaba en marcha. Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes abrieron fuego y uno de los disparos impactó al investigador Leal Briceño.

Los policías encubiertos reaccionaron de inmediato. La balacera, que se prolongó durante varios minutos, sembró el pánico entre los ciudadanos que corrían a refugiarse mientras otros grababan la escena con sus celulares. En el intercambio de disparos, los uniformados hirieron a tres de los agresores y abatieron a uno de ellos.

Identificados los capturados y el cabecilla muerto

En las últimas horas, la Policía confirmó la identidad de los cinco capturados y del asaltante fallecido.

Los detenidos son:



Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedentes por porte ilegal de armas.

27 años, de Barranquilla, con antecedentes por porte ilegal de armas. Antonio José Felipe Lanchez , 50 años, de Puebloviejo, Magdalena, vendedor de pescado, sin antecedentes.

, 50 años, de Puebloviejo, Magdalena, vendedor de pescado, sin antecedentes. Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotaciones por porte ilegal de armas.

27 años, de Valledupar, con anotaciones por porte ilegal de armas. Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, de Venezuela, herido en el hombro izquierdo durante el tiroteo.

27 años, de Venezuela, herido en el hombro izquierdo durante el tiroteo. Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, con una lesión en el antebrazo izquierdo.

54 años, de Barranquilla, con una lesión en el antebrazo izquierdo. Víctor Manuel Martínez Suárez (fallecido), quien según las primeras verificaciones sería uno de los líderes de la organización y el encargado de coordinar el ingreso armado al centro comercial.

De acuerdo con los investigadores, la banda actuó con un plan previamente estructurado, roles definidos, movimientos sincronizados y un vehículo situado fuera del centro comercial para facilitar la huida.

Los capturados enfrentarán cargos por homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y hurto.

Murió en servicio

El intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, con 22 años de servicio, murió mientras enfrentaba a los asaltantes, algunos de ellos buscaban infiltrarse con los habitantes del centro comercial, poniéndolos de escudo para huir.

Compañeros destacaron que la acción del intendente permitió evitar una tragedia mayor dentro del centro comercial, donde decenas de familias buscaban refugio en medio del tiroteo.

Era reconocido como un investigador meticuloso, disciplinado y experto en operaciones de alto riesgo. Trabajó en la Dijín y el Goes, y durante los últimos cinco años hizo parte de los grupos judiciales en Bucaramanga.

Las autoridades insisten en que se trata de una estructura criminal más amplia, con conexiones en la Costa Caribe y posibles enlaces en otras ciudades.