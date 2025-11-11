En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / A la cárcel policía señalado de facilitar millonario robo a joyería en Bucaramanga

A la cárcel policía señalado de facilitar millonario robo a joyería en Bucaramanga

El robo a la joyería Italiana Franco ocurrió en julio de 2024. El Policía habría facilitado armas y un uniforme de la institución para que la banda cometiera el hurto.

