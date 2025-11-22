Panadera frustró el asalto de dos ladrones en su tienda con un cuchillo: quedó en video

Un intento de robo en una panadería de la ciudad de Remedios de Escalada, en Argentina, terminó de manera inesperada cuando una de las trabajadoras decidió enfrentarse a los delincuentes con un cuchillo y logró impedir el asalto. Las imágenes quedaron registradas por la cámara de seguridad del local.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando un hombre ingresó al negocio simulando ser un cliente. En el video se observa que hace una pregunta rápida y, acto seguido, se coloca unas gafas oscuras. Pocos segundos después aparece un segundo individuo que entra de forma violenta y se lanza por encima del mostrador.

Mientras una de las trabajadoras queda paralizada por el susto, el ladrón avanza directamente hacia la caja registradora con la intención de llevarse el dinero. Sin embargo, la situación cambia cuando desde la parte trasera del establecimiento sale otra mujer, quien no duda en intervenir.

La panadera toma al asaltante por la camiseta, lo aleja de la caja y lo amenaza con un cuchillo de gran tamaño. El cómplice del ladrón permanece en la puerta sin atreverse a actuar. En medio del forcejeo, la segunda trabajadora lanza una taza de agua caliente hacia los intrusos para intentar frenarlos.



Aunque el criminal se resiste a abandonar el local, ambas mujeres empujan al asaltante hasta sacarlo a la calle. Su compañero huye corriendo y lo deja solo frente a varios vecinos que, al ver lo ocurrido, intervienen y golpean al delincuente en la acera.



Todo quedó en video

En Lanús una panadera basada corrió con una mega cuchilla a dos cacos que intentaron robar en su local.



Vecinos atraparon a los chorros y les dieron una buena paliza.



Una tarde normal en el Conurbano de Kicillof. pic.twitter.com/2vADgyJfxx — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) November 21, 2025

Según relataron medios locales, las panaderas estaban cansadas de los constantes robos, pues era la segunda vez en poco tiempo que sufrían un asalto.