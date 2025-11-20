Capturan a ladrón que entró a robar tres droguerías en un día en Bogotá: “Primera vez que robo aquí”

En video quedó registrado el momento en que este individuo entró a una droguería en la zona de Santa Bárbara, en Usaquén (Bogotá), para llevarse únicamente productos dermatológicos. Ante esto, las autoridades confirmaron que, en un solo día, ingresó a robar a tres droguerías diferentes. Sin embargo, al salir de una de ellas, vecinos del sector lo retuvieron y ejercieron justicia por mano propia. En su defensa, el hombre dijo: “Es mi primera vez robando acá”.

Por este mismo caso, la Policía confirmó lo sucedido y señaló que, gracias a la acción de la comunidad, este sujeto de 37 años pudo ser identificado y la mercancía recuperada, la cual está avaluada en 1.200.000 pesos.

“Se presenta un hecho en el sector de Santa Bárbara, donde un sujeto habría ingresado a una reconocida farmacia del sector, toma unos elementos, unas cremas dermatológicas y posteriormente se ha dado a la fuga hurtando estos elementos. La comunidad, al percatarse de esta persecución por la cual es alertada nuestra zona de atención, también intercepta al sujeto. Logramos la captura y judicialización del mismo. Estos elementos estarían avaluados aproximadamente en 1.200.000 pesos”, afirmó el coronel Ricardo Chaves, comandante de la Estación de Policía de Usaquén.

Según las autoridades, el sujeto tenía varias anotaciones judiciales por presuntos hurtos y fue dejado a disposición de las autoridades, donde deberá responder por delitos relacionados con hurto.