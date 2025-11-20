En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a ladrón que entró a robar tres droguerías en un día en Bogotá: “Primera vez que robo aquí”

Capturan a ladrón que entró a robar tres droguerías en un día en Bogotá: “Primera vez que robo aquí”

El hecho se registró en Usaquén y, según la Policía, este sujeto habría ingresado a tres droguerías de la localidad para robar productos dermatológicos avaluados en más de 1.200.000 pesos.

