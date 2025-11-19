Indignación por descarado ladrón retenido por ciudadanos en norte de Bogotá: así se justificó

La tarde del martes 18 de noviembre, un presunto delincuente fue retenido por ciudadanos en la calle 119 con carrera 13, en el norte de Bogotá, después de cometer un hurto en la zona.

Mientras varias personas lo rodeaban y le reprochaban su actuar, uno de los ciudadanos lo enfrentó directamente. Lo cuestionó por no buscar un trabajo decente y le hizo una reflexión sobre las posibles consecuencias que podría tener si sigue robando.

Todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.



¿Por qué hace eso? Los matan, les pegan un tiro en la cabeza, ¿para qué? ¿Por qué no trabaja, compadre? Le decia con insistencia el ciudadano al presunto delincuente.

Luego el ciudadano, mientras seguía grabando, agregó: "Mire toda la gente pendiente de usted. La gente sí trabaja y usted atraca”.

Buscando justificarse, este hombre respondió con una frase que desató indignación y burlas: “Primera vez que vengo a robar por acá.”

La respuesta sorprendió a quienes lo tenían retenido, pues evidenciaba su supuesto hábito delictivo en otros sectores. Además, generó risas entre las personas que lo estaban agrediendo.

