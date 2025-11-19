Habla testigo que presenció momento en que hombre arrolló a mujer en Suba: "Hubo golpes"

Un hecho de violencia sacudió la noche del martes 18 de noviembre al sector de Niza, en la localidad de Suba. Una joven identificada como Laura Fabiana León, de aproximadamente 23 años, murió tras ser arrollada por un vehículo particular en inmediaciones de la entrada norte del centro comercial Bulevar Niza.

El hecho ocurrió minutos después de finalizar el partido amistoso de la Selección Colombia. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que el conductor involucrado escapó inmediatamente del sitio.

Las autoridades han recopilado dos versiones sobre lo ocurrido, las cuales están siendo investigadas para esclarecer los hechos. Según testigos, el conductor la embistió en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga en un Chevrolet Aveo.

Escena del crimen Foto: AFP

El teniente coronel Juan Montilla, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que las unidades de Tránsito avanzan en la identificación del responsable, quien permanece prófugo. También precisó que, hasta el momento, no se ha establecido un vínculo sentimental entre la víctima y el agresor, como se manejó en un inicio.



La investigación se centra en los testimonios aportados por amigos de la joven y en el análisis de las cámaras de seguridad del sector, con el fin de reconstruir el recorrido del vehículo y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

Según el testimonio recopilado por CityTV, esa noche el agresor llegó en su carro en busca de quien sería su pareja sentimental, donde se presentó una discusión que rápidamente escaló a los golpes.

"Era el novio de una de las muchachas que estaba compartiendo allí. Le hizo un reclamo y le decía que por qué no compartía tiempo con él, que prefería a los amigos. Se armó una discusión y luego hubo golpes", dijo el testigo.

Publicidad

Tras la pelea, el sujeto presuntamente subió a su carro, por lo que una de las amigas de la mujer se puso en frente del vehículo para evitar su huida. "El tipo se iba a ir. Una de las amigas de la muchacha agredida se parqueó frente al vehículo para no dejarlo ir y este decidió arrancar y arrollarla", explicó.