En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Habla testigo que presenció momento en que hombre arrolló a mujer en Suba: "Hubo golpes"

Habla testigo que presenció momento en que hombre arrolló a mujer en Suba: "Hubo golpes"

Presuntamente esa noche el agresor llegó en su carro en busca de quien sería su pareja sentimental, donde se presentó una discusión que rápidamente escaló a los golpes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad