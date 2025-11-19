En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Moción de censura a mindefensa?
Verónica Alcocer
Selección Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Mujer murió arrollada por quien sería su pareja en Bogotá: discutieron antes dentro del carro

Mujer murió arrollada por quien sería su pareja en Bogotá: discutieron antes dentro del carro

Según testigos, el hombre la arrolló una, dos y hasta tres veces antes de huir del lugar de los hechos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad