Mujer murió arrollada por quien sería su pareja en Bogotá: discutieron antes dentro del carro

Las autoridades de Bogotá investigan un caso ocurrido en la noche del martes 18 de noviembre, en el costado norte del centro comercial Bulevar Niza, en inmediaciones de la avenida Suba con calle 127, donde una joven de 23 años murió después de ser arrollada por un vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes recogidos por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, un grupo de amigos se encontraba departiendo en la parte externa del centro comercial cuando Laura Fabiana León fue recogida por quien sería su compañero sentimental.

Dentro del vehículo, según los testimonios, ambos iniciaron una discusión.

Minutos después, la joven decidió bajarse del carro y hablar con una amiga que se encontraba en el lugar. En ese momento, el hombre la habría embestido con el vehículo. Testigos aseguran que la arrolló una, dos y hasta tres veces antes de huir del sitio.



La víctima falleció en el lugar de los hechos. Entre tanto, las autoridades adelantan las labores de búsqueda del conductor, quien escapó del punto, y revisan las versiones de testigos para esclarecer lo ocurrido.