Menor de 17 años fue asesinado en riña en Bogotá: la presunta agresora accionó un arma

Nuevamente, la violencia volvió a conmocionar a los bogotanos. Esta vez, el escenario fue el barrio Santa Inés, en la localidad de San Cristóbal, donde un adolescente de 17 años perdió la vida tras una riña que, según testigos, escaló hasta el uso de un arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la noche del sábado 15 de noviembre, en una zona residencial donde los habitantes afirmaron que las tensiones entre los involucrados venían acumulándose desde hacía algún tiempo.

De acuerdo con los relatos, la discusión pasó rápidamente de los gritos a las agresiones físicas. Minutos después, tres disparos retumbaron en la cuadra, dejando al joven gravemente herido. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo, terminaron envueltas en una disputa con otros residentes, lo que desencadenó una confrontación aún mayor.

Según informó inicialmente Citytv, la escena derivó en pánico. Algunos vecinos denunciaron que un grupo comenzó a romper ventanas e intimidar a los residentes. Incluso, una mujer aseguró que varias personas amenazaron con una granada para obligar a la comunidad a salir de sus casas, lo que incrementó el miedo en el barrio.



Asesinan a joven de 17 años Redes Sociales

Riñas y violencia en Bogotá: capturan a una mujer señalada de disparar

Cuando las patrullas llegaron al sector, encontraron a una multitud reunida frente a una vivienda. Allí, según explicó el mayor Jhon Barrera, comandante (e) de la estación de San Cristóbal, los vecinos señalaban a una mujer de 37 años como la presunta responsable de accionar el arma de fuego durante la riña. La mujer fue capturada y puesta a disposición de las autoridades.

Lo que más preocupa es que esta no era la primera confrontación entre los involucrados. Los residentes aseguraron que desde el viernes se venían registrando peleas con machetes y armas blancas en plena vía pública. A pesar de los avisos a la Policía, las riñas se repitieron durante la noche del sábado, esta vez con consecuencias fatales.

El caso se suma a un panorama alarmante en Bogotá. Según cifras oficiales con corte al 30 de septiembre:



40 % de los homicidios en la ciudad ocurren durante riñas.

242 homicidios se han registrado en medio de peleas.

82 % de estos hechos ocurre en vía pública.

4.232 capturas se han realizado por lesiones personales.

486 capturas por homicidio.

2.194 casos de violencia intrafamiliar.

Expertos señalan que la falta de cultura ciudadana, el estrés urbano y los problemas de salud mental están detonando reacciones violentas ante conflictos mínimos. Además, advierten que antes de la pandemia, 7 de cada 10 bogotanos no confiaban en la justicia, un factor que impulsa a algunos a intentar resolver las disputas por mano propia.