Desarticuladas dos bandas de microtráfico en Bogotá tras 18 allanamientos

El primer golpe se dio contra el grupo delincuencial conocido como La Esperanza, activo en el barrio San Martín de Bosa. Tras 20 meses de investigación que incluyeron vigilancias, entrevistas y cotejos morfológicos, las autoridades capturaron a 11 de sus integrantes, nueve por orden judicial y dos en flagrancia, dedicados al expendio de bazuco y marihuana en zonas de tolerancia y parques del sector. En los siete allanamientos realizados se incautaron más de 60 gramos de marihuana, 84 de bazuco y varios dispositivos móviles.

Según la investigación, alias Daniel lideraba la organización, abasteciendo de droga a sus distribuidores. A su lado operaban alias Cuñado y La Flaca, quienes organizaban la logística de distribución. Los capturados registran antecedentes por tráfico de estupefacientes, hurto y homicidio, y estarían vinculados con al menos tres asesinatos por disputas territoriales en Bosa.

Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario. La Policía destacó que este golpe afecta más de 100 millones de pesos mensuales de su renta criminal.

Mediante agentes encubiertos y 18 diligencias de allanamientos se puso al descubierto el modus operandi de las bandas ‘La Esperanza’ en #Bosa y ‘Perseo’ en #Suba,



21 capturados que se dedicaban a vender droga en parques, cerca de colegios y empacaban estupefacientes en dulces. pic.twitter.com/DlANkuPpU5 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 19, 2025

El segundo operativo permitió desmantelar completamente a Perseo, una red señalada de distribuir drogas en parques y zonas cercanas a colegios de varios barrios de Suba, incluyendo La Gaitana, Tibabuyes y Berlín. En 11 allanamientos se capturó a 12 personas, dos de ellas extranjeras, y se estableció que escondían la droga en envolturas de dulces, empleaban campaneros y simulaban ser cuidadores o lavadores de carros para evadir controles.



Entre los detenidos figuran sus cabecillas: alias Benja y La Patrona, quienes transportaban la droga desde Ciudad Bolívar en un vehículo de servicio público. También fueron identificados alias Gasper, encargado de las finanzas, y otros miembros que designaban expendedores por turno.

En total se incautaron un revólver calibre 38, una pistola traumática, 220 gramos de marihuana, 22 dosis de bazuco y 11 celulares. La red generaba ganancias cercanas a los 100 millones de pesos mensuales.

Las autoridades recordaron que, en lo corrido de 2025, se han desarticulado ocho bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes en Bogotá, con más de 6.340 capturas y la incautación de 7,9 toneladas de marihuana, 300 kilos de bazuco y 257 kilos de cocaína. La Policía reafirmó su compromiso de continuar ejecutando estrategias contra los delitos de alto impacto e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva a través de la línea 123.