Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Desmantelan en Medellín red criminal que robaba motos y las vendía como nuevas

Desmantelan en Medellín red criminal que robaba motos y las vendía como nuevas

Los vehículos eran hurtados por los delincuentes y posteriormente les alteraban los números de registro para comercializarlos.

