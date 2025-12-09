Desmantelan en Medellín red criminal que robaba motos y las vendía como nuevas

En un operativo realizado luego de 18 meses de investigaciones, autoridades en Medellín, en coordinación con la Fiscalía General, desmantelaron una red criminal dedicada al hurto, adulteración y posterior legalización fraudulenta de motocicletas en distintas zonas del territorio nacional.

Las investigaciones permitieron establecer que después de hurtar las motocicletas procedían con la alteración en los números de motor y de chasis. luego, con la ayuda de documentación presuntamente falsificada, estos vehículos eran incorporados de manera irregular al sistema RUNT, otorgándoles apariencia de legalidad para su posterior comercialización, principalmente mediante plataformas digitales. Esta situación afectó de manera directa a ciudadanos que, actuando de buena fe, adquirían vehículos con antecedentes o alteraciones graves

El trabajo continuo y articulado de las unidades de la Seccional de Investigación Criminal, permitió recopilar evidencia técnica, identificar roles dentro de la organización y materializar ocho órdenes de captura distribuidas en la ciudad de Medellín y en otros dos municipios de nuestro país, así lo aseguró el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Logramos asestar un contundente golpe contra una estructura delincuencial dedicada al hurto y comercialización fraudulenta de automotores en diferentes partes del país. Durante el desarrollo del procedimiento, se logró establecer que dentro de la estructura participaban dos exfuncionarios y un funcionario activo del organismo de tránsito del municipio de Planeta Rica”, aseguró el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Las personas capturadas, cuyas edades oscilan entre los 21 y 40 años, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad encargada de avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes. Los miembros de este grupo delincuencial serán procesados por delitos como falsedad marcaría, receptación agravada, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documentos públicos.