Colombia vs. Perú, EN VIVO: online y gratis la Liga de Naciones Femenina

Este 24 de octubre de 2025, arranca el camino de la Selección Colombia HOY en la nueva Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo y formato que será la clasificación de las seleccione sudamericanas al Mundial 2027 que se llevará a cabo en Brasil, país el cual no participará al tener su plaza asegurada.

¿A qué hora juega la Selección Colombia de mujeres HOY por la Liga de Naciones?

El primer rival de la 'tricolor' será Perú en esta primera fecha de la Liga de Naciones Femenina, duelo que comenzará a las 6:00 de la tarde y se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, duelo debut del equipo cafetero y crucial para sumar los primeros tres puntos en esta nueva competencia.



Partido Selección Colombia HOY: así podrá verlo EN VIVO, gratis y online

Este encuentro de 24 de octubre de 2025, por fortuna, podrá verlo EN VIVO, gratis y online gracias al equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que tanto en el canal de YouTube como en la señal de radio 89.9 FM, tendrá todas las emociones de este primer encuentro de la Liga de Naciones Femenina.

Posibles alineaciones Colombia vs. Perú

Colombia: Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniel Caracas; Lorena Bedoya, Marcela Restrepo; Leicy Santos, Linda Caicedo e Ivonne Chacón.

Perú: Maryory Sánchez; Naicha Urbina, Luana Chamochumbi, Rosa Castro, Mía León; Cindy Novoa, Claudia Cagnina, Alondra Vílchez; Milena Tomayconsa, Xioczana Canales; Pierina Núñez.

Convocadas Selección Colombia Femenina