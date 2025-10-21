Leicy Santos sobre el debut en Liga de Naciones: "Nosotras ya sabemos a lo que jugamos"

La centrocampista del Washington Spirit Leicy Santos prevé un "partido atascado" ante Perú el viernes en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Colombia se estrenará en la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, que entregará dos cupos directos y otros dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.

"Creo que va a ser un partido atascado por momentos. Por lo que vi en la Copa América pasada, no era un Perú que salía mucho a buscar los partidos; era un poco más conservador en esa sintonía de esperar al rival, de pronto un poco al contraataque. Ese va a ser el partido", expresó Santos este martes en Medellín.

La número 10 de la Tricolor señaló que aunque apenas llevan un entrenamiento con el equipo completo, "nosotras ya sabemos a lo que jugamos".

Leicy Santos // Foto: AFP

Las cafeteras llegan motivadas a este torneo luego de haber sido subcampeonas de la Copa América Femenina en julio en una final muy reñida ante Brasil, que se definió por penaltis luego de haber empatado 4-4 tras la prórroga.



"Entendemos la importancia que tiene el partido (ante Perú), que tiene empezar en casa. Ya mostramos lo que esta selección en la Copa América. Una selección que tiene ganas de conseguir cosas importantes, de ganar títulos. Yo sé que eventualmente se irán dando", apuntó la volante de 29 años.

Para Santos, el seleccionador colombiano "siempre va a intentar ganar" y empezar la Liga de Naciones como local llena al equipo de "mucha fortaleza y de mucha motivación" al poder mostrale "al país que esta selección está preparada, concentrada y enfocada en clasificar al Mundial, en empezar las eliminatorias con pie derecho".

En cuanto a las bajas por lesión de las atacantes Mayra Ramírez, del Chelsea, y Catalina Usme, del Universitario de Perú, la centrocampista señaló que son "jugadoras que son muy importantes", pero considera que la Tricolor tiene "la capacidad de adaptarse a cualquier sistema" y cuenta en esta convocatoria con "jóvenes que tienen mucho carácter".

Sobre el partido frente a Ecuador, al que enfrentará el martes 28 de octubre el estadio Rodrigo Paz Delgado por la segunda fecha, la futbolista manifestó que es un rival "bastante ofensivo por momentos, bastante vertical, agresivo e intenso".

Por su parte, la mediocampista Marcela Restrepo, del Monterrey mexicano, sostuvo que Colombia tiene como "objetivo" clasificar a su cuarto mundial de mayores luego de haber conseguido su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Hay que seguir creciendo, seguir dándole alegrías al país y seguir sacando jugadoras al exterior", comentó Restrepo, y agregó que las cafeteras vienen haciendo "cosas muy grandes y queremos estar en el Mundial", así que el propósito es "salir con los seis puntos" en los partidos ante Perú y Ecuador.