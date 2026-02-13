En vivo
Pacífico / Asonada en zona rural de Jamundí: comunidad exige retiro del Ejército en La Liberia

Asonada en zona rural de Jamundí: comunidad exige retiro del Ejército en La Liberia

Según información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por disidencias de las Farc, exige la salida del Ejército. Algunos habitantes fueron obligados a permanecer resguardados.

