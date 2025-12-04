Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.

Su trayectoria, marcada por la transparencia y el respaldo de miles de jugadores, lo ha convertido en un sorteo tradicional que cada tarde despierta la ilusión de alcanzar la anhelada “suerte dorada”. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 4 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece diferentes modalidades de juego que se ajustan a todo tipo de apostadores. Sus pagos competitivos han reforzado su reputación como uno de los sorteos más atractivos del país:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nivel extra de emoción para los jugadores.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. y cuenta con transmisión en vivo para todo el país.

Es importante tener en cuenta que no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda programar las apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso de cobro es sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse directamente en un punto de venta autorizado. Para hacer efectivo el pago, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde mantiene su esencia como un sorteo que combina tradición, innovación y confianza. Cada tarde renueva la emoción de miles de apostadores y ofrece una oportunidad real de transformar la suerte.