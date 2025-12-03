Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa destacándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.

Gracias a su trayectoria, marcada por la transparencia y la credibilidad, se ha ganado un lugar especial entre miles de apostadores que cada tarde siguen el sorteo con la esperanza de alcanzar la anhelada “suerte dorada”.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 3 de diciembre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 3 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde cuenta con varias modalidades diseñadas para adaptarse a distintos estilos de apuesta. Sus pagos competitivos han impulsado su popularidad y lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan probar la suerte:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nivel adicional de emoción, consolidando al Dorado Tarde como uno de los juegos más modernos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia.

Es importante recordar que no hay sorteo los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda planear las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

Cobrar un premio es un proceso ágil y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto de venta autorizado. Para hacerlo efectivo, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde mantiene su esencia como un juego que combina tradición, innovación y confianza. Cada tarde renueva la emoción y ofrece a miles de colombianos una oportunidad real de transformar su suerte.