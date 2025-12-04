Así será el álbum del Mundial 2026: precio y fecha de salida en Colombia

Empezó la fiesta de la Copa del Mundo y los hinchas comienzan a hacer sus pronósticos de que pasará en Estados Unidos, México y Canadá. Pero una de las secciones que más les gusta a los hinchas al fin se confirmó: el álbum del Mundial 2026, que, para algunos, suele ser más emocionante que incluso los partidos del torneo.

Esta será una edición especial gracias al nuevo formato de 48 selecciones por lo que será el más grande de la historia, hasta ahora. La portada que fue revelada en una evento en Nueva York, solo representa a Estados Unidos y Canadá, pues México tendrá una edición especial que saldrá en los próximos meses.

Presentación del álbum del Mundial 2026 // Foto: AFP

Estas son las novedades del álbum del Mundial 2026

Gracias al cambio del formato de la competencia de la FIFA, esta nueva edición de la cuartilla tendrá las siguientes novedades:



Más de 110 páginas.

Un récord de 980 figuritas.

Sobres de 7 figuritas.

Edición especial para México.

Diseño especial de estampado.

Secciones especiales.

Cromos especiales.

Coleccionables online.

¿Cuándo saldrá a la venta en Colombia y dónde comprar?

Algunos portales especializados apuntan a que podría darse una preventa desde enero de 2026 para algunas personas y zonas del mundo, mientras que la comercialización global saldría hasta después de marzo, como es habitual, en las principales tiendas de cada país.

En Colombia, este álbum se suele conseguir en almacenes de cadenas, droguerías, papalerias y, ahora, en el centro comercial Gran Estación en Bogotá en la tienda oficial de Panini Colombia.



¿Cuánto costará el álbum del Mundial 2026?

Medios mexicanos apuntan a que el precio del álbum en tapa blanda estaría sobre los 50 pesos (11.000 pesos colombianos aproximadamente), mientras que la edición de tapa dura entre los 200 y 300 pesos (40.000-50.000 pesos en Colombia). El precio del sobre estaría sobre los 4.000 pesos colombianos, información que aún no ha sido confirmada por Panini.

