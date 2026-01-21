Joven se grabó cometiendo un crimen y envió video a su madre por error: la mujer lo entregó

Ulises Enrique, un joven de 18 años, fue capturado en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido en la alcaldía Milpa Alta, luego de que material audiovisual del crimen llegara por error al teléfono de su madre.

De acuerdo con las autoridades, el joven grabó varios videos relacionados con el hecho y los compartió a través de WhatsApp, pero terminó enviándolos a un contacto equivocado. Las grabaciones, que circularon como evidencia judicial, fueron clave para ubicar el lugar de los hechos y avanzar en la investigación.

Masacre, imagen de referencia Foto: generada por ImageFX

Tras recibir el material, la madre del señalado acudió al Ministerio Público y entregó la información a las autoridades, lo que permitió activar un operativo en el sector de San Agustín Ohtenco. En ese punto, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida con múltiples lesiones, compatibles con lo observado en los registros audiovisuales.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía, el cuerpo de la víctima fue hallado con señales de desmembramiento, lo que confirmó la gravedad del hecho y permitió reforzar la imputación por homicidio.



Según la Fiscalía, el contenido también hacía referencia a una posible participación previa del joven en otro hecho violento, aspecto que ahora es materia de investigación.

Luego de su captura, un juez de control vinculó a proceso a Ulises Enrique por el delito de homicidio y ordenó medida de aseguramiento en centro penitenciario mientras avanza la investigación. El proceso judicial tendrá un plazo inicial de dos meses para el cierre de la etapa investigativa.

Las autoridades analizan además posibles vínculos del joven con estructuras criminales que operan en la capital, así como el uso de plataformas digitales para documentar y difundir hechos delictivos.