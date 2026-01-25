En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Habla familia de arquitectos hallados sin vida en una cabaña: "Un vino y un carro"

Habla familia de arquitectos hallados sin vida en una cabaña: "Un vino y un carro"

De acuerdo con los testimonios, los jóvenes mantenían comunicación constante con sus allegados a través de WhatsApp; sin embargo, de manera repentina, los mensajes dejaron de llegar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad