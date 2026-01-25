Habla familia de arquitectos hallados sin vida en una cabaña: "Un vino y un carro"

La tranquilidad del estado de Jalisco, en México, se vio interrumpida tras el hallazgo de cuatro jóvenes arquitectos sin vida en una cabaña ubicada en el sector conocido como El Corralito. Las víctimas fueron identificadas como Julio Enrique Zarco Vázquez, Daysi Mariana Anguiano Larios, Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto y Patricia Jacqueline Venegas Nieves, quienes habían sido reportadas como desaparecidas días antes. Los cuerpos fueron localizados por las autoridades el lunes 19 de enero.

El hecho ha generado una profunda consternación en el occidente de México y ha golpeado a las familias de los jóvenes, que mantenían la esperanza de encontrarlos con vida. En un inicio, las investigaciones contemplaron la posibilidad de una intoxicación provocada por la ingesta de alimentos o bebidas en mal estado; sin embargo, los peritajes adelantados por la Fiscalía General del Estado dieron un giro a la hipótesis inicial.

Según el reporte oficial, la causa de la muerte de los cuatro jóvenes habría sido la inhalación de monóxido de carbono, presuntamente producida por el incendio de una camioneta que se encontraba estacionada cerca de la cabaña.

No obstante, pese al dictamen médico-legal, los familiares de las víctimas han manifestado su escepticismo y exigen respuestas más claras por parte de las autoridades. Aseguran que existen inconsistencias en el relato oficial, pues durante las jornadas de búsqueda nunca observaron un vehículo estacionado en las inmediaciones del lugar.



“No nos dejaron pasar. Nos daban versiones distintas: primero la comida, luego el vino y después una camioneta. Pero nosotros no vimos ningún coche en la entrada. Los mensajes llegaban y de un momento a otro los teléfonos se apagaron. Sentimos que manipularon los celulares”, relató una familiar de Julio Enrique Zarco a medios locales.

De acuerdo con los testimonios, los jóvenes mantenían comunicación constante con sus allegados a través de WhatsApp; sin embargo, de manera repentina, los mensajes dejaron de llegar.

Por ahora, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar con exactitud las circunstancias de la muerte de los jóvenes y establecer si existe responsabilidad de terceros en el hecho.