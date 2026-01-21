Encuentran sin vida a cuatro jóvenes arquitectos en una cabaña: autoridades investigan

Una profunda conmoción sacude a varias familias en el occidente del país tras confirmarse la muerte de cuatro jóvenes arquitectos que habían sido reportados como desaparecidos durante varios días.

Fue en una cabaña ubicada en la localidad de El Corralito, en el municipio de Gómez Farías, Jalisco (México), donde las autoridades encontraron sin vida a Julio Enrique Zarco Vázquez, Daysi Mariana Anguiano Larios, Karina Jaqueline Rodríguez Ariasto y Patricia Jacqueline Venegas Nieves, el pasado lunes 19 de enero. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para determinar las causas y circunstancias exactas de sus muertes.



Revelan la causa de muerte de los jóvenes

En un primer momento, trascendió que los jóvenes habrían perdido la vida por el consumo de alimentos o bebidas en mal estado.

No obstante, conforme avanzaron los peritajes, se estableció que la causa probable fue una intoxicación por monóxido de carbono, presuntamente relacionada con el incendio de una camioneta cercana al lugar donde se encontraban.

Sin embargo, el caso aún genera dudas. Un familiar de las víctimas declaró a medios locales que existen inconsistencias en la versión oficial, al asegurar que durante la búsqueda nunca observaron ningún vehículo estacionado cerca de la cabaña, lo que, a su juicio, obliga a las autoridades a profundizar en otras líneas de investigación.



El Colegio de Arquitectos del Sur del Estado de Jalisco, periodo 2026-2027, expresó públicamente su pesar por la pérdida de los jóvenes profesionistas, quienes apenas iniciaban su trayectoria laboral. “Nos duele despedir a quienes apenas comenzaban a construir sus sueños, pero su memoria será siempre parte de nuestra comunidad”, señaló la organización en un mensaje difundido en redes sociales.