Joven de 19 años fue hallada sin vida rodeada de una jauría de perros salvajes: esto se sabe

Un estremecedor hallazgo mantiene consternadas a autoridades y ciudadanos tras conocerse la muerte de una joven de apenas 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la madrugada rodeado por una jauría de perros salvajes en una playa aislada.

La escena fue descubierta por dos hombres que transitaban por la zona y alertaron de inmediato a los organismos de emergencia, luego de notar a varios animales agrupados alrededor de lo que inicialmente parecía un objeto en la arena.

En el segundo reporte oficial se confirmó que se trataba de Piper James, una joven canadiense que se encontraba en Australia y que había llegado semanas atrás para vivir una experiencia laboral y de viaje en la isla de K’gari, en el estado de Queensland. Según las autoridades, estaba residiendo junto a una amiga mientras trabajaban en un albergue para mochileros.

De acuerdo con la investigación preliminar, la joven habría salido a nadar alrededor de las 5:00 de la mañana en una playa que no cuenta con servicio de salvavidas y que es reconocida por sus fuertes corrientes marinas. Aproximadamente una hora después fue hallada sin vida, en circunstancias que aún son materia de análisis por parte de las autoridades locales.



Familiares describieron a Piper como una joven valiente, soñadora y apasionada por la aventura. Antes de viajar, había trabajado como bombera forestal en su país y tenía planes claros para su futuro: al regresar, esperaba iniciar estudios para obtener su licencia de piloto. Su amiga, con quien compartía estadía, se encuentra recibiendo apoyo psicológico tras lo ocurrido, pues el impacto emocional ha sido profundo.



La últimas palabras de la joven antes de ser hallada sin vida

Los padres de la joven también recordaron los últimos mensajes que intercambiaron con su hija antes de su partida. Aunque inicialmente mostraron temor por el viaje, Piper les respondió con firmeza: “¡Tengo 18 años y no puedes detenerme!”, palabras que hoy cobran un significado especialmente doloroso.

Todd James, su padre, publicó un mensaje de despedida en redes sociales donde expresó: “Nos destroza el corazón compartir la trágica pérdida de nuestra hermosa hija. Siempre recordaremos su risa contagiosa y su espíritu bondadoso”.

El caso generó reacción a nivel gubernamental. El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, calificó la situación como “realmente preocupante” y aseguró que se llegará hasta el fondo para esclarecer qué ocurrió exactamente en las horas previas a su muerte.