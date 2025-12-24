Encuentran sin vida a tres menores de edad reportados como desaparecidos: esto se sabe

Tres menores reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida en la ciudad costera de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador, informó este miércoles la prensa local.

Sus cuerpos desmembrados fueron hallados en sacos de yute en un inmueble abandonado y de difícil acceso de Nueva Prosperina, de Guayaquil, detalló la televisión Teleamazonas.

Los menores de edad fueron identificados como Anthony, quien desapareció a pocos días de cumplir 17 años, Michael, de 16, y Diego, de 15. Su ubicación se desconocía desde el pasado jueves.

Anotó que los tres menores fueron secuestrados en plena vía pública, cuando sujetos armados los interceptaron y se los llevaron con rumbo desconocido.



Sus familiares recibieron la alerta por parte de testigos, colocaron la denuncia en la Fiscalía y desde entonces se emprendió un intensa búsqueda, que terminó con el fatal hallazgo.

Foto: Pexels.

La mañana del pasado domingo, la Policía recibió una alerta por un fuerte olor proveniente de un inmueble abandonado de la cooperativa Horizontes del Fortín, en el noroeste de Guayaquil y, al inspeccionar el lugar, los uniformados encontraron los cuerpos desmembrados en múltiples sacos de yute.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, un reciente informe de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (Acled) señaló que la ola de violencia criminal sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años no ha cedido en este 2025, en el que el 71 % de los habitantes estuvo expuesto a ella, y "es probable que siga aumentando en 2026".