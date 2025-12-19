En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Defensa del coronel (r) Mejía apelará condena de JEP por falsos positivos en Batallón La Popa

Defensa del coronel (r) Mejía apelará condena de JEP por falsos positivos en Batallón La Popa

La defensa del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia de 20 años de prisión impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al considerar que el oficial es inocente de los crímenes por los que fue condenado.

Coronel Hernán Mejía insiste en su inocencia pese a que la JEP lo responsabiliza de 72 asesinatos
Foto: JEP
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 19 de dic, 2025

