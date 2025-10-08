Gobierno y disidencias de Calarcá evalúan retomar diálogos con un séptimo ciclo en octubre

El Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Calarcá’, estudian reactivar los diálogos de paz en un séptimo ciclo que podría realizarse en la última semana de octubre. Las delegaciones evalúan si el nuevo ciclo se llevará a cabo en Norte de Santander, Antioquia o el Arco Amazónico, territorios donde el Frente 33, estructura principal bajo el mando de ‘Calarcá’, mantiene operaciones activas.

La definición del lugar será clave para garantizar condiciones de seguridad y presencia institucional en regiones que siguen bajo fuerte presión armada.

Este eventual reinicio de la mesa ocurre tras meses de tensiones y ruptura del proceso. El último ciclo se desarrolló en el primer semestre del año, pero el avance se detuvo luego de que el Gobierno suspendiera el cese al fuego el 15 de abril, tras una serie de ataques perpetrados por la disidencia en departamentos como Norte de Santander, Arauca y Guaviare.

Tomado de redes sociales.

Entre los hechos más graves figuran emboscadas a tropas del Ejército, hostigamientos a estaciones de Policía y la retención temporal de soldados, lo que llevó al Gobierno a revisar la continuidad de la tregua.



Aunque el presidente Gustavo Petro ordenó una suspensión temporal de operaciones ofensivas para dejar abierta la vía del diálogo, los recientes hechos de violencia han minado la confianza en la mesa. Informes de organizaciones de derechos humanos advierten que el Frente 33 ha intensificado su accionar armado en zonas rurales de El Tarra, Tibú y Hacarí, utilizando minas antipersonal y reclutando jóvenes, lo que ha provocado nuevos desplazamientos y confinamientos.



Hechos violentos recientes (2025)

Ataque con drones en Antioquia (agosto): el 21 de agosto de 2025, la disidencia de ‘Calarcá’ atacó un helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, utilizando drones. Este ataque dejó 13 policías muertos y sacudió al país, llevando al Gobierno a reconsiderar su estrategia de paz.

Entre los puntos que han fracturado la negociación se encuentran:



Las violaciones al cese al fuego, con ataques a la fuerza pública y comunidades campesinas. La negativa del grupo a concentrarse en zonas de verificación, por considerar que pondrían en riesgo a sus mandos. Los desacuerdos sobre participación social y enfoque territorial, que el Gobierno considera esenciales para avanzar hacia la paz total.

Pese al deterioro, ambas partes han expresado disposición para reanudar el diálogo. La fecha y el lugar de este nuevo encuentro podrían definirse en los próximos días.

Si se concreta, representaría un intento de recomponer la mesa con una de las estructuras más beligerantes del Estado Mayor Central, responsable de varios de los hechos de violencia más recientes en el nororiente del país.