Un teniente asesinado y tres soldados heridos deja ataque de disidencias de 'Calarcá' en Anorí

En medio de una acción terrorista perpetrada por las disidencias de alias 'Calarcá' en el municipio de Anorí, Antioquia el teniente Brayan Bello Serrano fue asesinado en medio del hostigamiento que se reportó a escasos metros de la zona urbana. Según se ha confirmado las disidencias primero activaron un campo minado y luego atacaron al Ejército con fusiles.

El atentado que quedó registrado en videos también dejó heridos a los soldados Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu, que están esperando ser trasladados a un centro asistencial de mayor complejidad en Medellín.

Además, se ha podido establecer que cuando dos ambulancias intentaron ingresar a la zona para brindarle los primeros auxilios a los heridos, los vehículos fueron hostigados por las disidencias, lo que imposibilitó la atención primaria a los soldados lesionados en medio del ataque armado.

Disidencias de las Farc Foto: AFP

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó los hechos y aseguró que el ataque a las ambulancias es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario a pesar de que el personal médico resultó ileso y se encuentra fuera de peligro.



Por último, el mandatario criticó un trino del presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestándole que, “presidente, mientras usted aprende innecesariamente árabe, los criminales con los que negocia mataron a un joven teniente en Anorí y tres soldados están heridos”.